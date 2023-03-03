شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وصول "Crew 6" إلى محطة الفضاء الدولية.. التفاصيل الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مركبة كرو دراجون التابعة لشركة "سبيس إكس" بأمان إلى محطة الفضاء الدولية في وقت مبكر من صباح الجمعة، وعلى متنها رائدا فضاء أميركيان ورائد فضاء روسي وآخر إماراتى لبدء مهمة علمية تستغرق ستة أشهر، وقد التحمت المركبة الفضائية، التى تحلق بشكل ذاتى ويطلق عليها اسم إنديفور، بعد ما يقرب من 25 ساعة من إطلاقها من مركز كنيدي للفضاء التابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) فى كيب كنافيرال بولاية فلوريدا.

وعلى الرغم من أن جميع الخطافات الـ12 الموجودة على الكبسولة تبدو جيدة، إلا أن مفتاح أحدها معطل، وحثت غرفة مراقبة المهمة التابعة لـ(سبيس إكس) على الصبر، وأخبرت رواد الفضاء أنه يمكنهم الانتظار لمدة تصل إلى ساعتين.

قالت لهم عبر جهاز اللاسلكى "تعمل الفرق على تصحيح هذا الأمر بسرعة".

بعد دقائق، تم نقل أوامر البرامج الجديدة، وتلقى رواد الفضاء الضوء الأخضر للمضى قدما فى الاقتراب النهائى والالتحام. فى النهاية، حدث الالتحام متأخرا لمدة ساعة حيث ارتفعت الكبسولة والمحطة الفضائية 420 كيلومترا فوق ساحل الصومال.

كان من المتوقع أن يستغرق الأمر ساعة قبل أن تفتح البوابات، وهو الوقت القياسي للضغط المناسب، وقالت غرفة مراقبة المهمة في ناسا من هيوستن: "دعونا نعمل الآن على فتح هذه البوابة حتى تتمكنوا من معانقة زملائكم من أفراد الطاقم".

وفي بث ناسا المباشر للإطلاق عبر الإنترنت، تأكد الالتحام إذ حلقت محطة الفضاء الدولية والكبسولة بسرعة 28164 كيلومترا في الساعة على بعد 240 كيلومترا فوق سطح الأرض عند ساحل شرق أفريقيا.

وكُلف الفريق المكون من 4 أعضاء بإجراء أكثر من 200 تجربة علمية وتكنولوجية على متن محطة الفضاء من بينها تجارب على نمو الخلايا البشرية في الفضاء والتحكم في المواد القابلة للاحتراق فى الجاذبية متناهية الصغر، وقالت وكالة الفضاء الأميركية إن بعض الأبحاث ستساعد فى تمهيد الطريق لبعثات بشرية طويلة المدة إلى القمر وغيره فى المستقبل فى إطار برنامج أرتميس التابع لناسا الذى يخلف مهمة أبولو.

وطاقم محطة الفضاء الدولية مسؤول عن إجراء أعمال الصيانة والإصلاحات على متن المحطة والتحضير لوصول ومغادرة رواد فضاء آخرين وحمولات بضائع، وتضم مهمة "كرو 6" رائد الفضاء الإماراتى سلطان النيادى (41 عاما)، وهو ثانى إماراتى يصعد إلى الفضاء وأول إماراتى ينطلق من الأراضى الأميركية إلى محطة الفضاء الدولية ضمن فريق فى رحلة طويلة.

واستعد الطاقم لدى وصوله لإجراء سلسلة من فحوصات التسريب القياسية وضبط الضغط في الممر بين الكبسولة ومحطة الفضاء الدولية قبل أن يتمكنوا من فتحة للدخول إلى محطة الفضاء.

وسيكون فى استقبال "كرو 6" على متن محطة الفضاء الدولية 7 رواد فضاء موجودون حاليا في المحطة، وهم 3 من طاقم ناسا بينهم القائدة نيكول أونابو مان، أول امرأة أميركية من السكان الأصليين تصعد إلى الفضاء، إلى جانب ثلاثة روس ورائد فضاء.