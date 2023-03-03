شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع انبعاثات الكربون لأعلى مستوى لها على الإطلاق.. اعرف الرقم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية في عام 2022 كانت أعلى من أي عام آخر على الإطلاق، حيث زادت انبعاثات الغاز بنسبة 0.9%، أو 321 مليون طن، لتصل إلى مستوى مرتفع جديد قدره 36.8 مليار طن، حسبما ذكرت وكالة الطاقة الدولية (IEA).

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كان هذا إلى حد كبير بسبب عودة العديد من البلدان إلى الفحم خلال أزمة الطاقة العالمية، على الرغم من أن النمو العالمي في الانبعاثات كان أقل مما كان متوقعًا.

يكشف التقرير أن الفحم، الذي من المقرر التخلص منه كمصدر للطاقة في المملكة المتحدة اعتبارًا من عام 2024، يمثل أكثر من ثلث إجمالي انبعاثات الكربون في العالم.

نما إجمالي الانبعاثات من الفحم بنسبة 1.6% أو 243 مليون طن العام الماضي ليصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند حوالي 15.5 مليار طن.

ونشرت وكالة الطاقة الدولية تقريرها عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2022، والذي يقدم "صورة كاملة" لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بالطاقة للعام الماضي، ليس فقط ثاني أكسيد الكربون، ولكن أكسيد النيتروز والميثان أيضًا.

يستخدم أحدث الإحصائيات والبيانات الوطنية حول استخدام الطاقة والمؤشرات الاقتصادية والطقس، ويتضمن الانبعاثات من جميع استخدامات الوقود الأحفوري لأغراض الطاقة، بما في ذلك توليد الطاقة واحتراق النفايات غير المتجددة والانبعاثات من العمليات الصناعية مثل الأسمنت والحديد و فُولاَذ.

وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "لم تؤد تأثيرات أزمة الطاقة إلى زيادة كبيرة في الانبعاثات العالمية التي كان يُخشى منها في البداية، ويرجع الفضل في ذلك إلى النمو المتميز لمصادر الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والمضخات الحرارية والتقنيات الموفرة للطاقة" مضيفا، "بينما بدون الطاقة النظيفة، كان النمو في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أعلى بثلاث مرات تقريبًا".