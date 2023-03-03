شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى 5 خطوات.. اعرف إزاى تحمى هاتفك من التطبيقات المزيفه ومنع الاختراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير من التطبيقات التى يقوم المستخدم بتنزيلاها على هاتفه دون التأكد منها فهى فى ظاهرها أمنه ولكن تخفى الكثير من الخطورة وتقوم باقتحام البيانات على الهاتف والتعرف على خصوصيات صاحبه.

ويعتقد بعض مستخدمي هواتف أندرويد أن تنزيل تطبيقات مباشرة من "جوجل بلاي" أو "بلاي ستور" سلوك آمن ولا يشكل أي خطر على أجهزتهم، لكن هذا الأمر غير صحيح.

وقال خبراء في الأمن السيبراني لصحيفة "ذا صن" البريطانية إن هناك خطوات ضرورية يجب على كل مستخدم أندرويد أن يتحقق منها عند تنزيل أي تطبيق جديد.

وأضافوا: "في بعض الأحيان تشق التطبيقات الخطيرة طريقها إلى متجر تطبيقات بلاي ستور، الأمر الذي يؤدي إلى خداعك أو اختراق هاتفك".

وقدّم غرانت ويات، النصائح الآتية للاستخدام الآمن لمتجر التطبيقات على هواتف أندرويد:

1 التنزيلات: أول قاعدة يجب الانتباه إليها هي عدد تنزيلات التطبيق المراد تحميله.. إذا كان عدد التنزيلات منخفضا، فمن المحتمل أن يكون تطبيقا مزيفا.

2 التصريحات: من المهم جدا التحقق من التصريحات "PERMISSIONS"، التي يطلبها التطبيق.. فإذا كانت التصريحات لا تتطابق مع وظيفة التطبيق، فلا ينصح بتحميله. فعلى سبيل المثال، لماذا سيحتاج تطبيقا للصور تصريحا للاطلاع على رسائلك النصية أو جهات الاتصال الخاصة بك؟

3 الوصف: إذا كان وصف التطبيق مكتوبا بلغة إنجليزية غير دقيقة، أو يبدو أنه من صنع "روبوت"، فيجب الحذر من هذا التطبيق.

4 الشركة المصنعة: يجب التأكد من "صاحب التطبيق" والبحث عليه في محركات البحث، لأنه سيعطيك لمحة عن مصداقيته.

5 حذف التطبيقات المزيفة على الفور عند اكتشافها بعد تنزيل التطبيق .

ونصح ويات مستخدمي أندرويد بالإبلاغ عن التطبيقات المزيفة في حال مصادفتها على "بلاي ستور" للحفاظ على متجر آمن، مشيرا إلى أن "جوجل" تقوم دوريا بالتحقق من التطبيقات المنشورة على متجرها.

وأضاف: "وإذا قمت بتنزيل تطبيق مزيف عن طريق الخطأ، فاحذفه على الفور قبل أن يقوم باختراق الهاتف والتجسس على بياناتك.