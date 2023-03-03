شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مجلس الشيوخ يحث "ميتا" عدم فتح Horizon Worlds للمراهقين الأصغر سنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ مارك زوكربيرج على عدم فتح Meta Horizon Worlds للمراهقين الأصغر سنًا.

وفي أوائل فبراير ، أشارت التقارير إلى أن الشركة قد تسمح لمن تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا باستخدام التطبيق في أقرب وقت من هذا الشهر في محاولة لتعزيز قاعدة المستخدمين وربما المساعدة في تبرير مليارات الدولارات التي استثمرتها Meta في جهودها metaverse. Horizon Worlds متاحة حاليًا للبالغين فقط، وفقا لتقرير engadget.

وحث السيناتور الديمقراطي إد ماركي وريتشارد بلومنتال زوكربيرج على وقف خطط تقديم التطبيق لمن هم دون 18 عامًا. جاء في رسالتهم، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال: "في ضوء سجل شركتك في الفشل في حماية الأطفال والمراهقين ومجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى تهديدات للمستخدمين الشباب في metaverse ، فإننا نحثك على إيقاف هذه الخطة على الفور".

ويقال إن أعضاء مجلس الشيوخ قد سلطوا الضوء على عدد من المخاوف المتعلقة بسجل Meta في حماية المستخدمين الأصغر سنًا ، بالإضافة إلى البحث عن الأخطار المحتملة للميتافيرس.

وأشاروا إلى المشكلات السابقة مثل خطأ Messenger Kids الذي سمح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 12 عامًا بتجاوز قيود العمر والتحدث إلى الغرباء في بعض الحالات.

واستشهد الثنائي بتقارير من عام 2021 تتعلق بأبحاث Meta الداخلية ، والتي أشارت إلى أن Instagram كان منصة ضارة للعديد من المراهقين ، وخاصة الفتيات. ردت Meta على التقارير من خلال الادعاء بأن البحث أظهر أيضًا أن بعض الفتيات شعرن بآثار إيجابية لاستخدام Instagram وأن فريق التطبيق قد قام بالكثير من العمل في قضايا مثل التنمر وإيذاء النفس لجعله مساحة أكثر أمانًا. ومع ذلك ، وضعت Meta خططًا لتطبيق Instagram Kids قيد الانتظار بعد رد فعل عنيف.

بالإضافة إلى ذلك ، استشهد أعضاء مجلس الشيوخ بالبحث الذي أجرته شركة Common Sense Media في الإشارة إلى أن استخدام سماعات رأس الواقع الافتراضي للوصول إلى تجارب metaverse يمكن أن يؤدي إلى الغثيان وإجهاد العين ، كما يؤثر على خصوصية المستخدمين.

وأشارت الرسالة إلى بحث مركز مكافحة الكراهية الرقمية الذي يشير إلى أن مستخدمي VRChat ، وهي منصة اجتماعية شهيرة متاحة على سماعات الرأس Quest ، يمكن أن تعرض المستخدمين لسلوك مسيء كل سبع دقائق.

وبعد التقارير حول جلب Horizon Worlds للمستخدمين الأصغر سنًا ، أشارت Meta إلى أن سماعات الرأس Quest الخاصة بها مصممة للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 13 عامًا أو أكبر.

وعلى هذا النحو ، أشار متحدث رسمي إلى أنه من المنطقي تقديم تجارب Horizon Worlds للمراهقين الأصغر سنًا باستخدام "أدوات وإجراءات حماية مناسبة للعمر".

ويقال إن أرقام المستخدمين النشطين الشهرية لـ Horizon قد تحومت شمال 200000 اعتبارًا من يناير. وبحسب ما ورد يأمل ميتا في زيادة هذا العدد إلى نصف مليون بحلول نهاية يونيو ومليون بحلول نهاية العام. أشارت مذكرة داخلية إلى أن الشركة ترى أن المستخدمين الأصغر سنًا هم المفتاح لمساعدتها في الوصول إلى تلك الأهداف. تخطط Meta أيضًا لإصدار إصدارات الجوال والويب من Horizon قريبًا.