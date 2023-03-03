شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل مهددة بغرامة أكثر من 39 مليار دولار من الاتحاد الأوروبى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا جديدًا للاعتراضات ضد أبل Apple، عن ضرورة إلغاء رسوم المدفوعات داخل التطبيق، مع التركيز على قيود Apple على المطورين فى الإعلان عن اشتراكاتهم، كما ذكر موقع The Verge.

وتواجه أبل الآن تهديد بدفع رسوم الاتحاد الأوروبي إذا ثبتت إدانتها، فستواجه الشركة غرامة تصل إلى 10% من مبيعاتها السنوية العالمية، وسيكون ذلك غرامة تصل إلى 39.4 مليار دولار على أساس عائدات شركة آبل في عام 2022 البالغة 394.33 مليار دولار.

قام الاتحاد الأوروبي بتحديث قضية مكافحة الاحتكار ضد شركة Apple والسيطرة التي تمارسها على خدمات بث الموسيقى على نظام iOS مع وجود أخبار جيدة لمقدم الشكوى Spotify، لكن الحكم النهائي لم يصدر بعد.

وصرحت المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة الأوروبية التى تحقق فى الاتهامات، إن شركة آبل انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار من خلال منع شركات الموسيقى المنافسة مثل Spotify، من الإعلان عن مكان وكيفية اشتراك المستخدمين فى تطبيقاتهم، ولا يشكل هذا التحديث للقضية حكماً نهائياً، والأمر متروك الآن لشركة Apple لتوجيه دفاع وإثبات خطأ التهم.

وقدمت Spotify شكوى لأول مرة ضد Apple فى عام 2019، حيث فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقًا في عام 2020، وأصدرت المفوضية "بيان اعتراضات" أولى ضد شركة Apple فى عام 2021 ، يحدد الانتهاكات المحتملة لقانون مكافحة الاحتكار،حيث ركزت اللجنة على مسألتين.

أولا: أن Apple أجبرت المطورين على استخدام نظام الدفع الخاص بها داخل التطبيق، والتي تجمع رسومًا مقابل هذا ("التزام IAP").

وثانيا أن Apple منعت المطورين، من الإعلان عن طرق بديلة للاشتراك في تطبيقاتهم ( "التزامات مكافحة التوجيه").

واليوم، قامت المفوضية بتحديث بيان الاعتراضات هذا، حيث أسقطت التهمة الأولى، قائلة إنها "لم تعد تتخذ موقفًا من شرعية التزام الشراء داخل التطبيق".

كما عززت المفوضية لغتها بشأن هذه التهمة ، معلنة "وجهة نظر أولية" مفادها أن "التزامات Apple، المناهضة للتوجيه هي شروط تجارية غير عادلة تنتهك المادة 102 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (" TFEU ") لبعض الوقت، ولكن لم تسمح Apple لخدمات البث المنافسة، مثل Spotify بتضمين روابط في تطبيقات الشركة إلى الاشتراكات الخاصة بهم.

خففت Apple هذا التقييد في مارس 2022 من أجل إغلاق تحقيق لمكافحة الاحتكار في اليابان.

وفي بيان صادر عن Spotify ، قالت المستشار العام للشركة ، إيف كونستان: "اليوم ، أرسلت المفوضية الأوروبية رسالة واضحة مفادها أن سلوك Apple المناهض للمنافسة والممارسات غير العادلة، قد أضرت بالمستهلكين،والمطورين ،المحرومين لفترة طويلة جدًا.

وحثت Spotify المفوضية على التوصل إلى قرار سريع، فى هذه الحالة لحماية المستهلكين واستعادة المنافسة العادلة على نظام iOS الأساسى".