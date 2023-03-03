شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يضع رؤيته لمستقبل تسلا وتحقيق حلم صناعة السيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذي إيلون ماسك إن القدرات الإنتاجية لشركة Tesla في انتظار طفرة نمو كبيرة ، وأضاف خلال حديثة للجمهور المجتمع فى الشركة ومقرها أوستن تكساس جيجا فاكتوري في يوم المستثمر 2023 يبدو أن الذكاء الاصطناعي سيكون الرصاصة السحرية التي توصلهم إلى هناك، وفقا لتقرير engadget.

ويتحدث ماسك هنا عن الخطة الرئيسية للشركة فى الجزء الثالث منها ، حيث أن أول خطتين تم طرحهما فى 2006 و 2016 على التوالي، ولقد كانت هذه بمثابة خارطة طريق لنمو الشركة وتطورها على مدار الـ 17 عامًا الماضية حيث نمت شركة Tesla من شركة ناشئة إلى شركة رائدة في صناعة السيارات الكهربائية في العالم، وقال ماسك خلال الكلمة الرئيسية "هناك مسار واضح للأرض ذات الطاقة المستدامة بحلول عام 2050 ولا يتطلب تدمير الموارد الطبيعية".

وتهدف الخطة الرئيسية إلى إنشاء اقتصاد طاقة مستدام من خلال تطوير 240 تيراواط ساعة من تخزين الطاقة و 30 تيراواط ساعة من توليد الطاقة المتجددة ، الأمر الذي يتطلب استثمارًا يقدر بنحو 10 تريليون دولار ، أي ما يقرب من 10% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى.

ومع ذلك ، يشير ماسك إلى أن هذا الرقم أقل من نصف ما ننفقه حاليًا على اقتصاد الاحتراق الداخلى بشكل عام ، ويتوقع أننا سنحتاج إلى أقل من 0.2% من مساحة اليابسة في العالم لخلق القدرة اللازمة لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأعلن ماسك أن جميع السيارات ستذهب إلى السيارات الكهربائية وذاتية القيادة بالكامل ، مشيرًا مرة أخرى إلى أن سيارات ICE ستُنظر إليها قريبًا في نفس الازدراء مثل الحصان والعربات التي تجرها الدواب.

كما أثار الخطط المحتملة لكهربة الطائرات والسفن. " وكثافة طاقة البطاريات ، قائلا سترى أن جميع وسائل النقل تسير بالكهرباء بالكامل باستثناء الصواريخ ، ولم يتم تبادل مزيد من التفاصيل حول متى أو كيف يمكن تحقيق ذلك.

وأضاف درو باجلينو ، نائب الرئيس الأول في شركة Tesla لقسم توليد الطاقة وهندسة الطاقة: "إن اقتصاد الطاقة المستدامة في متناول اليد ويجب علينا تسريع ذلك.

وبعد بيان ماسك الافتتاحي ، اعتلى مديرا تسلا التنفيذيان لارس مورافي وفرانز فون هولزهاوزن المنصة لمناقشة "حجم الإنتاج" للشركة والتحديات التي تواجه بناء Cybertruck من الفولاذ المقاوم للصدأ.

ومع ذلك ، جادل مورافي بأن الدروس المستفادة من ذلك ستساعد تسلا في بناء مركباتها من الجيل الثالث بشكل أكثر كفاءة ، وستقوم بذلك ضمن مساحة مصنع أصغر بكثير، وأعلن فون هولزهاوزن أن Cybertruck ستصل في وقت لاحق من هذا العام ، وهو موعد أقرب بكثير من التقدير العام السابق لماسك بأن الإنتاج لن يبدأ حتى العام المقبل.

وقال فون هولزهاوزن لسوء الحظ، لن يتم الكشف عن سيارة جديدة في هذا الحدث، وسيحدث هذا الإعلان "في وقت لاحق".

وقامت الشركة بالفعل بإثارة مقطع فيديو جديد يظهر فيه روبوت Tesla وهو يسير بشكل مستقل وبدون مساعدة إطار دعم ، وقال ماسك على الرغم من الصعوبات في العثور على مشغلات ومحركات مناسبة لمنصة الروبوتات البشرية ، "يجب أن نطرح منتجًا حقيقيًا في السوق على نطاق واسع يكون مفيدًا بشكل أسرع بكثير من أي شخص آخر .

كما يتوقع أن تصبح روبوتات الشركة ناجحة للغاية لدرجة أننا قد نرى قريبًا يومًا يفوق فيه الروبوت عدد البشر، وأضاف: "أعتقد أننا قد نتجاوز نسبة الروبوتات إلى الإنسان.