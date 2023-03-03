شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين وضع قفل للتطبيقات على أندرويد وiOS.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تريد منع الأشخاص من استخدام بعض التطبيقات على الهاتف، سواء كان الوصول إلى متصفح أو YouTube أو ملفاتك الشخصية، يقول Tom Gaffney، أخصائي الأمن السيبراني في F-Secure، إنه يمكنك إيقاف التطبيقات مؤقتًا لمنع الأطفال بالأخص من الوصول إليها إذا كانت تعرضهم لأى ضرر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البر يطانية، فإن الطريقة بسيطة على كل من نظام أندوريد وiOS:

يمكنك على نظام iOS القيام بذلك من خلال عناصر التحكم في Screen Time في الإعدادات.

يمكنك على نظام Android، القيام بذلك عن طريق الضغط بإصبعك على أداة التطبيق والضغط على أيقونة الساعة الرملية.

يقول Gaffney، "إحدى الطرق لمنع وصول الطفل عن طريق الخطأ إلى التطبيقات التي لا تريدها هي تجميد التطبيق، بحيث عندما يحاولون الضغط فوقه، لا يسمح لهم بذلك".