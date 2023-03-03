شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "إنفيديا" تُطلق تقنية لرفع جودة الفيديو فى متصفحى "كروم" و"إيدج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتتوفر هذه التقنية، المسماة RTX Video Super Resolution (VSR)، في بطاقات إنفيديا الرسومية عبر تحديث برنامج تشغيل GeForce بنسخته التي تحمل الرقم 541.18 الصادرة أمس الثلاثاء.

ووفقاً للشركة، فإن 90% من مقاطع الفيديو المُشاهدة عبر الإنترنت، تُعرَض بدقة 1080p أو أقل. ولدى عرض تلك المقاطع على الشاشات ذات دقة 4K، يعمل المتصفح على تكبير المحتوى، مما يؤدي إلى ظهور أخطاء في الصورة، وهي المشكلة التي تهدف تقنية VSR إلى حلّها.

وتدعم هذه الميزة حالياً الإصدارات الأخيرة فقط من مُتصفحي كروم وإيدج اللذين يعتمدان على متصفح Chromium المفتوح المصدر. ونوّهت إنفيديا بأنها لم تختبر الميزة على المتصفحات الأخرى المبنيّة على Chromium.

وقالت الشركة إن الميزة متوفرة للسلسلتين 30 و 40 من بطاقاتها الرسومية، وستعمل على دعم التقنية للسلسلة 20 في وقتٍ لاحق.

تدعم تقنية VSR من إنفيديا أربعة مستويات يمكن للمُستخدم الاختيار منها، إلا أن المستويات الأعلى تستهلك طاقة بطارية الحاسوب وقد تؤثر سلبًا في أداء التطبيقات الأخرى، لهذا تنصح إنفيديا المستخدمين باختيار المستوى الأكثر مُلاءمةً لأجهزتهم.

وبشكلٍ مُشابه لتقنيات تحسين جودة الفيديو الأخرى التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تستخدم VSR تقنية التعلُّم العميق Deep Learning لتوليد صور عالية الدقة يمكنها إرجاع الصورة إلى ما يُقارب دقّتها الأصلية، وهذا بفضل الشبكة العصبية Neural Network المُدرّبة على مجموعة كبيرة من الصور بمستويات مختلفة من الضغط.

وتقوم الشبكة العصبية المستخدمة في VSR بزيادة الدقة وتقليل الأخطاء التي تنشأ عند تكبير مقاطع الفيديو. وتشمل هذه الأخطاء الحافات الناعمة والتفاصيل ذات التردد العالي والتعرج الناتج عن الضغط.

ويُذكر أن إنفيديا لديها ميزة أخرى كانت قد أطلقتها سابقًا لتحسين جودة الصور وهي DLSS. وتختلف VSR عنها بكونها مطوّرة خصوصًا لتحسين جودة مقاطع الفيديو.