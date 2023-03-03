شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت يغير فى شخصية روبوت الدردشة بـBing.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح لك Microsoft الآن تغيير شخصية روبوت الدردشة في Bing ليكون أكثر إمتاعًا حيث، قامت Microsoft بتقييد Bing AI في الأيام الأخيرة بعد الاستجابات الجامحة، ولكن بتبديل جديد ستتيح لروبوت المحادثة أن يصبح أكثر إبداعًا مرة أخرى، هذا ما ذكره موقع theverge

أضافت Microsoft ميزة جديدة إلى Bing chatbot تتيح لك التبديل بين النغمات المختلفة للاستجابات، مع إضافة ثلاثة خيارات لاستجابات روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي:"إبداعي ومتوازن ودقيق" يتضمن الوضع الإبداعي إجابات "أصلية وخيالية"، بينما يفضل الوضع الدقيق الدقة والملاءمة للحصول على إجابات أكثر واقعية وموجزة.

قامت Microsoft بتعيين الإعداد الافتراضي لـ Bing chatbot على الوضع المتوازن، والذي تأمل أن يحقق توازنًا بين الدقة والإبداع، ويتم طرح أوضاع الدردشة الجديدة هذه لجميع مستخدمي Bing AI في الوقت الحالي، وقد يشاهدها حوالي 90% من المستخدمين بالفعل.

يجب أن تساعد الأوضاع الجديدة في مواجهة الانفعالات الغريبة التي رأيناها في الأصل مع روبوت محادثة Bing AI، وسارعت Microsoft إلى إضافة بعض القيود الصارمة على Bing AI بعد الكثير من الردود الوقحة على المستخدمين، التي تم تداولها على Twitter، و Reddit، وقام صانع البرامج بتخفيف هذه القيود في الأيام الأخيرة.

هذه القيود جعلت دردشة Bing يرفض الاستجابة إلى حد ما، حيث سيرفض روبوت المحادثة، ببساطة الإجابة على العديد من الأسئلة، التي أجاب عنها بثقة، قبل أن تتخذ Microsoft إجراءتهاً.

قامت Microsoft أيضا بإصلاح معظم المشكلات غير المستجيبة، وذلك بفضل التحديث الجديد الذي تم تطبيقه على خدمة دردشة Bing فى وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويتضمن التحديث "انخفاضًا كبيرًا في الحالات التي يرفض فيها Bing الرد دون سبب واضح"، وفقًا لما قاله ميخائيل باراخين، رئيس خدمات الويب في Microsoft، حيث أضاف مخائيل، "أنه يجب أن يعني أيضًا تقليل حالات الهلوسة في الإجابات، لذلك نأمل أن ينتج روبوت دردشة Bing ردودًا أقل شراسة".

أضافت Microsoft أيضًا اختصارًا إلى Bing chatbot الخاص بها إلى شريط مهام Windows 11 هذا الأسبوع، ودمج الوصول السريع إليه داخل ميزة بحث Windows ويقوم الآن أكثر من مليون شخص باختبار معاينة Bing الجديدة في 169 دولة، وفتحت Microsoft مؤخرًا المعاينة لمستخدمي الأجهزة المحمولة ودمجتها في محادثات Skype.