شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 200 دولار شهريا خدمة التجوال العالمى من ستارلينك .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل القائمين على Starlink الانترنت الفضائى للحصول على الموافقات التنظيمية لتعمل الخدمة في عدة بلدان إضافية مثل الهند وباكستان وكمبوديا.

وبدأت سبيس إكس باختبار ميزتها الجديدة خدمة التجوال العالمي أو Global Roaming Service من خلال منظومة Starlink، لتوفير الإنترنت للمستخدمين في أنحاء العالم"، بحسب ما أشارت صحيفة "The Verge".

وقالت Starlink في رسالة تلقاها بعض مستخدميها: "تقوم Starlink باختبار ميزة جديدة ستسمح للمستخدمين بالاتصال بالإنترنت من أي مكان في العالم تقريبا، خدمة التجوال العالمي وستكلف 200 دولار شهريا إضافة إلى ثمن معدات Starlink الأساسية والتي تبلغ قيمتها 599 دولارًا".

وتعد ستارلينك هى عبارة عن كوكبة إنترنت عبر الأقمار الصناعية تديرها SpaceX و توفر تغطية الوصول إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لـ 50 دولة، كما تهدف إلى تقديم خدمة الهاتف المحمول العالمية.

وأعلنت شركة "سبيس إكس" الأميركية عن إطلاق خدمة جديدة وهى "التجوال العالمي" عبر منظومة Starlink التي توفر الإنترنت من خلال الأقمار الصناعية فى فبراير من العام الجارى 2023.

وفي رسالتها للمستخدمين أشارت Starlink إلى "أن سرعات الإنترنت عبر الخدمة الجديدة ستكون عالية، لكن وفي بعض الفترات قد ينقطع الاتصال أو تقل سرعته، لكن الخدمة ستتحسن بشكل ملحوظ مع مرور الوقت .