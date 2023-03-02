شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل انقطاع تويتر الأخير ورد فعل المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعافى موقع تويتر من انقطاع آخر بالأمس، حيث ترك وراءه آلاف المستخدمين في جميع أنحاء العالم، غير قادرين على تحميل الصفحة الرئيسية، بعد الانقطاع الغامض الذي خلف الآلاف من تغريدات تويتر المعطلة، هذا مانشر على موقع THE SUN.

ولم تعلن الشبكة الاجتماعية تويتر عن سبب او حتى شرح بعد ما حدث، فيما اشتكى الكثيرون من أن موجز Twitterالرئيسي الخاص بهم فشل في تحميل أي شيء، كما تأثرت أيضا الرسائل المباشرة والإخطارات، ولاحظ موقع Down Detector ارتفاعًا كبيرًا في التقارير.

وبدأ هشتاج #TwitterDown أيضًا في الظهور على الشبكة الاجتماعية نفسها، ووجد أنه لا يزال بإمكان الأشخاص التغريد على المنصة، ولكن الخلاصة الرئيسية التي تظهر كل شيء، لم تعرض أي شيء.

وبدأت تعليقات على تويتر، حيث غرد أحد المستخدمين "عذرًا! إنها فوضى"، ويأتي كل ذلك بعد تقارير تفيد بأن Elon Musk يستعد لطرد 200 موظف آخر، في أحدث قرار لخفض التكاليف علىTwitter .

ولم تعلن الشركة رسميًا بعد عن سبب الانقطاع، وهذا لم يكن العطل الوحيد فى فترة قصيره، حيث حدث هذا أيضا قبل أسابيع قليلة فقط، ولم يتمكن الأشخاص من التغريد على الموقع بسبب مشكلة أخرى، حيث أبلغ المستخدمون عن تلقي رسالة غريبة، تفيد بأنهم "تجاوزوا الحد اليومي لإرسال التغريدات"، وكالعاده تويتر لم تعلق بعد.