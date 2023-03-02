شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواتف أندرويد ستنافس شركة آبل قريبا بمجال رسائل الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقود آبل حاليا الطريق مع التكنولوجيا التي تسمح بإرسال النصوص إلى الفضاء، لكن Qualcomm كشفت الآن عن الأجهزة القادمة التي سيتم التعامل معها على نحو مشابه، وسيكون من الأخبار السارة لمستخدمي "أندرويد" أن يسمعوا أن الأجهزة القادمة في عام 2023 ستتميز بترقية فضائية تتناسب مع آبل.

وفقا لما ذكره "RT"، فقد تم تضمين تقنية الأقمار الصناعية بالفعل في أحدث مجموعة من أجهزة "آيفون 14" حيث يمكن للمالكين توجيه أجهزتهم إلى السماء وإرسال الرسائل حتى في حالة عدم وجود إشارة للهاتف المحمول.

ونعلم الآن أن مجموعة كاملة من الشركات المصنعة المنافسة ستستخدم التكنولوجيا من شركة Qualcomm الأمريكية والتي ستساعد المالكين أيضا على البقاء على اتصال حتى عندما يكونون على بعد أميال من أقرب عمود إشارات، تماما مثل خدمة "رسائل الطوارئ عبر الأقمار الصناعية" من آبل، يسمح Snapdragon Satellite بإرسال رسائل SMS في حالة الطوارئ، يمكن أيضا نقل بيانات الموقع إلى الغلاف الجوي ما يتيح لك العثور عليها بسرعة.

ومع ذلك، إلى جانب استخدامها عندما تكون في مشكلة، تأمل Qualcomm أيضا أن يستفيد مالكو الهواتف من الترقية للبقاء على اتصال ببساطة عند الخروج من المسار، وفي الواقع، تقول الشركة إن تقنيتها هي أول حل مراسلة ثنائي الاتجاه قائم على الأقمار الصناعية في العالم للهواتف الذكية.

ولا توجد حاليا أي معلومات حول ما إذا كانت الخدمة ستكون مجانية أم أنه سيتعين على المالكين الاشتراك لإرسال رسائل نصية إلى الفضاء، وتقدم آبل حاليا خدمة المراسلة لمستخدمي "آيفون" مجانا، لكن هذه الصفقة تستمر لمدة عامين فقط مع الشركة الأمريكية، ثم تقول إنها ستبدأ في فرض رسوم على العملاء.

وفي حديثه عن الأخبار، قال فرانشيسكو جريلي، نائب رئيس إدارة المنتجات، Qualcomm Technologies Inc: "إن علاقاتنا الطويلة الأمد مع شركات الهواتف الأندرويد متجذرة في الابتكارات وتقديم تجارب اتصال استثنائية للمستهلكين".

ومن خلال دمج Snapdragon Satellite في أجهزة الجيل التالي، سيكون شركاؤنا قادرين على تقديم إمكانيات المراسلة عبر الأقمار الصناعية بفضل مجموعة LEO العالمية الناضجة والمتاحة تجاريا، والتي يمكن أن تسمح للمشتركين في جميع أنحاء العالم بالتواصل في الهواء الطلق مع مزودي خدمات الطوارئ، وكذلك العائلة والأصدقاء.