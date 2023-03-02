شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. يوتيوب يدعم تشغيل الفيديو بجودة "1080p Premium" والان مع تفاصيل الخبر
اختيار 1080p Premium يحسن كثيراً من جودة الصورة بغض النظر عن الجهاز المُستخدم، ويختلف الخيار الجديد عن خيار 1080p التقليدي بكونه يعرض الفيديو بمعدل نقل بيانات Bitrate أعلى وعلى الرغم من أن الدقة هي نفسها في كلتا الحالتين، فإن معدل نقل البيانات وعمق اللون يمكن أن يلعبا دورًا كبيرًا في تجربة مشاهدة أفضل، إذ يوفر معدل البيانات العالي معلوماتٍ أكثر لكل بكسل، مما يؤدي إلى جودة صورة أفضل، حتى بالمقارنة مع مقاطع الفيديو ذات الدقة الأعلى إن كانت بمعدّل نقل بيانات منخفض.
وتوفر خدمات البث المختلفة معدّل نقل بيانات مُختلف، إذ يصل المعدل عند نتفلكس إلى 16 ميجابِت في الثانية، وعند خدمة آبل +Apple TV إلى 30 ميجابِت في الثانية، وهي تُعتبر خدمة البث الأفضل من حيث معدّل نقل البيانات، مع العلم أن هذا الرقم غير ثابت ويختلف بحسب دقّة مشاهدة الفيديو وسرعة الإنترنت عند المستخدم.