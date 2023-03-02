شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. يوتيوب يدعم تشغيل الفيديو بجودة "1080p Premium" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة جوجل ميزةً جديدة لخدمة يوتيوب توفّر عرض مقاطع الفيديو بجودة أعلى لمشتركي خدمة (يوتيوب بريميوم) YouTube Premium، ويمكن للمشتركين اختيار "1080p Premium" من ضمن قائمة إعدادات جودة الفيديو عبر الويب أو من خلال تطبيق يوتيوب للهواتف الذكية.

اختيار 1080p Premium يحسن كثيراً من جودة الصورة بغض النظر عن الجهاز المُستخدم، ويختلف الخيار الجديد عن خيار 1080p التقليدي بكونه يعرض الفيديو بمعدل نقل بيانات Bitrate أعلى وعلى الرغم من أن الدقة هي نفسها في كلتا الحالتين، فإن معدل نقل البيانات وعمق اللون يمكن أن يلعبا دورًا كبيرًا في تجربة مشاهدة أفضل، إذ يوفر معدل البيانات العالي معلوماتٍ أكثر لكل بكسل، مما يؤدي إلى جودة صورة أفضل، حتى بالمقارنة مع مقاطع الفيديو ذات الدقة الأعلى إن كانت بمعدّل نقل بيانات منخفض.

وتقدم دقة 1080p العادية في يوتيوب ما يتراوح بين 8 و 10 ميجابِت في الثانية من معدل نقل البيانات، وفي حين لم تصرّح جوجل بمعدّل نقل البيانات في 1080p Premium، ذكر بعض المستخدمين الذين حصلوا على الميزة بأن الرقم يصل إلى 13 ميجابت في الثانية، وفقاً لموقع aitnews.

وتوفر خدمات البث المختلفة معدّل نقل بيانات مُختلف، إذ يصل المعدل عند نتفلكس إلى 16 ميجابِت في الثانية، وعند خدمة آبل +Apple TV إلى 30 ميجابِت في الثانية، وهي تُعتبر خدمة البث الأفضل من حيث معدّل نقل البيانات، مع العلم أن هذا الرقم غير ثابت ويختلف بحسب دقّة مشاهدة الفيديو وسرعة الإنترنت عند المستخدم.