تكنولوجيا: إطلاق realme GT3 بخاصية أسرع قوة شحن فى العالم بقدرة 240 واط

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القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة ريلمي للهواتف الذكية، خلال فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة mwc 2023، هاتف realme GT3 بالجيل التالي من السرعة مع أسرع قوة شحن في العالم بقدرة 240 واط.

وبدءًا من الجيل الأول تعد سلسلة realme GT هي أكثر الابتكارات التقنية المتطورة لشركة ريلمي، وتظهر هذه التصميمات الفريدة بدءًا من تصميم حقيبة السفر المذهلة في سلسلة GT Master إلى سلسلة realme GT2 Pro الرائدة والمتميزة.

تتعدى ريلمي الآن حدود سرعة الشحن، في هاتف realme GT3 بفضل قدرة الشحن الأسرع في العالم بقدرة 240 واط، وقد تم تأسيس ريلمي بروح Dare to Leap والتي تهدف إلى تمكين الشباب من خلال التكنولوجيا والتصميمات المتطورة.

صرح Chase Xu، نائب رئيس شركة ريلمي ورئيس التسويق العالمي، بأنه مع دخولها عامها الخامس، تخطو ريلمي إلى الأمام لتصبح أول علامة تجارية تخترق حدود الصناعة، منوهاً بأن ريلمي ملتزمة بتحسين خدماتها والتواجد في السوق من خلال التقنيات المبتكرة والتواصل بشكل أفضل مع الشباب.





240 واط أعلى قدرة شحن في العالم

وبفضل قدرة 240 واط الرائدة، لا يوفر هاتف realme GT أسرع طاقة شحن على الإطلاق فحسب، بل سيكون أيضًا أسرع قوة شحن لسنوات قادمة، حيث وصل إلى أقصى طاقة شحن ممكنة وفقًا لمعايير USB-C.

ومن حيث تجربة المستخدم، تعتبر قدرة الشحن 240 واط هي الحل النهائي للقلق من نفاذ البطارية، حيث يعمل على تسريع شحن الهاتف الذكي خلال دقائق وحتى ثوانٍ، فخلال 80 ثانية يمكن شحن 20% من هاتفrealme GT3 ، فيما يستغرق الشحن الكامل لبطارية الجهاز 4600 مللي أمبير في الساعة 9 دقائق و30 ثانية فقط.

بطارية كاملة وشحن مبتكر

وباعتبارها أول علامة تجارية في صناعة الهواتف تنتج شحنًا سريعًا بقدرة 240 واط، حققت ريلمي ابتكارًا كاملًا في كل ما يخص الهاتف بدءًا من سلامة الشحن إلى طول عمر البطارية وتوافق الملحقات.

وبدءًا من ديناميكة الشحن، يحتوي realme GT3 على ثلاث شرائح للشحن بحد أقصى لشحنها في نفس الوقت، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة النقل بنسبة 98.5٪ أثناء الشحن، بالإضافة إلى ذلك، يأتي هاتف realme GT3 مزودًا بكابل شحن مخصص بقدرة 12 أمبير، من نوع 12A فائق السرعة، وهو أعلى تيار شحن في الصناعة، علاوة على ذلك توفر ريلمي تقنية الشحن المزدوجة من نوع GaN، والتي تتضمن مجموعة شرائح GaN شاملة في كل من الهاتف والشاحن، ونتيجة لذلك، يتم توفير طاقة أكبر بنسبة 60٪، ولذلك فالشاحن بقدرة 240 واط يعد أصغر من الشاحن بقوة 150 واط.

أقصى قدر من سلامة الشحن

ويعد التحكم في درجة الحرارة من أصعب التحديات التي تواجه الشحن عالي الطاقة، إلا أنه تم تجهيز realme GT3 بنظام تبريد سائل من نوع VC 6580 مم 2 الكبير، ويغطي 61.5٪ من البطارية، ليساهم في تبديد الحرارة بكفاءة، وضمان أقصى قدر من أمان الشحن، ويشتملrealme GT3 أيضًا على تصميم PS3 المقاوم للحريق، و13 مستشعرًا لدرجة الحرارة، و60 طبقة من حماية السلامة.

بطارية بعمر أطول وبدون قلق من نفادها

ووفقًا لاختبارات المعمل الداخلية، يتمتع realme GT3 بعمر افتراضي يصل إلى 80٪ بعد أكثر من 1600 دورة شحن مع قوة 240 واط، وهو أكثر من ضعف معيار الصناعة لصحة البطارية بنسبة 80٪ بعد 800 دورة شحن، ويستخدم realme GT3 أيضًا تقنية الشحن الذكي، والذي يكتشف حالة المستخدم ويحول حالة الشحن إلى وضع السفر أو وضع السكون أو الوضع داخل السيارة، وهو ما يساعد في الحفاظ على صحة البطارية وتجنب الشحن الزائد.

تصميم واجهة النبض تبين تفاعل الهاتف الذكي

وبصرف النظر عن قدرة الشحن 240 واط المذهلة، يدفع realme GT3 بتصميم الهاتف الذكي إلى آفاق جديدة، حيث يحتوي الهاتف على نافذة شفافة بجوار وحدة الكاميرا، وسيجد المستخدمون مجموعة شرائح مصقولة ومجموعة شرائح من نوع NFC، ونظام واجهة النبض المبتكر مع حلقة إضاءة RGB على شكل حرف C بالداخل، مستوحاة من أجهزة الألعاب.

كما يعرض تصميم واجهة النبضات في realme GT3 تأثيرات ضوئية مختلفة اعتمادًا على حالة الهاتف، على سبيل المثال، عندما يكون الهاتف مشحونًا بنسبة 20٪، سيعرض تأثير ضوء أحمر يتنفس؛ وعندما يتم شحنه من 21٪ إلى 100٪، يعرض الهاتف تأثير ضوء التنفس الأرجواني؛ وعندما يتم شحنه بالكامل، سيظل الضوء الأرجواني دائمًا قيد التشغيل، وعند وجود مكالمات واردة، يومض الضوء بسرعة، وغيرها من الإمكانيات.

ويعد نظام واجهة النبض قابلاً للتخصيص بدرجة كبيرة، مما يضيف عنصرًا ممتعًا وتفاعليًا إلى الهاتف، من خلال هذه الخطوات "انتقل إلى الإعدادات ثم ورق الحائط والتصميم ثم ضوء التنفس"، ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين 25 لونًا ونوعين إيقاعًا و5 ليالي.



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