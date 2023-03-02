شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المشترى والزهرة يظهران بالسماء الليلة فى ظاهرة كونية نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتشارك كوكب المشترى مع كوكب الزهرة في ظاهرة كونية نادرة الليلة، حيث يظهر الكوكبان جنبًا إلى جنب في سماء الليل، وسيكونون على مسافة نصف درجة تقريبًا من بعضهم البعض، مما يوفر مشهدًا مذهلاً لمراقبي النجوم، الذين قد يكونون قادرين على رؤية الحدث بدون تلسكوب أو منظار.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، كان كوكب المشتري والزهرة يقتربان من بعضهما البعض ببطء أثناء تحركهما نحو ما يعرف بالتزامن، عندما يظهر جسمان في السماء مثل الأقمار أو الكواكب أو النجوم قريبين جدًا.

وعلى الرغم من أن العوالم ستبدو وكأنها جنبًا إلى جنب، إلا أن هذه الظاهرة هي في الواقع خدعة، لأنه لا تزال المسافة بينهما 400 مليون ميل (600 مليون كيلومتر).

ويجب على مراقبي السماء أن ينظروا إلى الغرب بعد غروب الشمس بحثًا عما سيبدو مثل نجمين ساطعين بشكل استثنائي لالتقاط المشهد.

سيضيء كوكب المشترى ضعف سطوع نجم سيريوس، ألمع نجم في السماء، بينما سيظهر كوكب الزهرة أكثر سطوعًا بست مرات من المشترى.

وقالت ناسا، إن الكوكبين سيظهران مساء اليوم، وأن السماء المظلمة هي أفضل طريقة لاكتشاف الحدث، وقد يتمكن المتفرجون أيضًا من اكتشاف أربعة من ألمع أقمار المشتري بمساعدة التلسكوب.