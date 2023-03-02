شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 مشكلات تواجه ChatGPT كمحرك بحث.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز الذكاء الاصطناعى الشهير ChatGPT بإمكانية استخدامه للبحث مع استجابته بشكل مختلف عن غيره من محركات البحث، حيث يقدم ملخصا للنتائج التي حصل عليها، ولكن مع ذلك هناك بعض المشكلات التي يواجهها ChatGPT، نرصدها وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

- احتمال أن يقدم chatbot إجابات غير دقيقة أو مضللة، نظرًا لأن GPT يتم تدريبه من خلال التجربة والخطأ، فهو دقيق فقط مثل البيانات والخوارزميات التي يستند إليها.

- استجابات ChatGPT يتم إنشاؤها بناءً على الأنماط والارتباطات في البيانات التي تم التدريب عليها، وقد لا تكون دائمًا مثالية.

- بينما يمكن أن يوفر ChatGPT معلومات ورؤى مفيدة، فمن الأفضل دائمًا التحقق من المعلومات من مصادر متعددة، خاصة للقرارات المهمة أو الحاسمة.

- قد لا يتمكن ChatGPT دائمًا من الوصول إلى أحدث المعلومات، نظرًا لأن بيانات التدريب الخاصة به لها تاريخ نهائي.

- هناك عيب خاص بإمكانية التحكم في المعلومات، وعدم قدرة مستخدمي ChatGPT على اختيار مصادرهم الخاصة، فعندما يكتب شخص سؤالًا في Google، أو أدوات بحث أخرى مشابهة، يتم عرض مئات الخيارات عليه للعثور على إجابته. على خلاف ChatGPT الذى يقدم إجابة يجدها مثالية.

- يتم تدريب ChatGPT باستخدام المعلومات التي يتم تغذيتها من جانب منشئيها، مما يجعل من المحتمل أن يؤثر التحيز الشخصي للمبدعين على أنواع الإجابات التي يتلقاها الشخص.