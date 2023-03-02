شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق مهمة رواد فضاء Crew-6 إلى محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت مهمة SpaceX's Crew-6 التابعة لوكالة ناسا في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس (2 مارس) مع مجموعة من رواد الفضاء الأربعة، في طريقهم للالتقاء بمحطة الفضاء الدولية (ISS) في ما يزيد قليلاً عن 24 ساعة.

انطلق صاروخ فالكون 9 من Pad 39A في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا اليوم الخميس، لإطلاق رحلة سبيس إكس التاسعة المأهولة حتى الآن، والرابعة لكبسولة كرو دراجون إنديفور، Riding Endeavour هو طاقم دولي سيحل محل رواد الفضاء الأربعة من الطاقم الخامس الذين يسكنون حاليًا محطة الفضاء الدولية.

أضاء صاروخ فالكون 9، الذي ينبض بالحياة فوق ساحل فلوريدا الفضائي الهادئ، سماء الصباح الباكر في طريقه لرفع الطاقم إلى المختبر المداري، وفقاً لموقع space.

بعد حوالي دقيقتين و 40 ثانية من الإقلاع، انفصلت المرحلة الأولى من فالكون 9 وبدأت في العودة إلى الأرض، وأجرى الداعم سلسلة من حروق المحرك، ثم هبط على متن طائرة بدون طيار تابعة لشركة سبيس إكس ، كان هذا أول إقلاع وهبوط لهذا المعزز، وهو أمر نادر نسبيًا لـ SpaceX، المعروف بإعادة استخدام الصواريخ على نطاق واسع.

في غضون ذلك، واصلت المرحلة العليا من الصاروخ دفع إنديفور إلى المدار، بعد أكثر من 12 دقيقة بقليل من الإطلاق، انفصلت الكبسولة عن المرحلة العليا من فالكون 9 وبدأت في الطيران بحرية.

أخبر رائد فضاء ناسا وودي هوبورغ، طيار Crew-6، فريق إطلاق SpaceX بعد فترة وجيزة من انفصال المركبة الفضائية،: "أريد فقط أن أقول، بصفتك طيارًا مبتدئًا، لقد كانت رحلة واحدة، شكرًا لك!"

وأضاف هوبورج أن كرو دراجون هي "معجزة هندسية مطلقة، وأشعر أنني محظوظ للغاية لأنني تمكنت من الطيران على هذه الآلة المدهشة".

اثنان من زملائه في هوبورج، طائر الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ورائد الفضاء أندريه فيدياييف، مسافرا فضائيا لأول مرة، لكن قائد البعثة، رائد فضاء ناسا ستيفن بوين، قد زار بالفعل محطة الفضاء الدولية ثلاث مرات خلال حياته المهنية، على الرغم من أنه لم يبق لفترة طويلة مثل دورة المجموعة القادمة لمدة ستة أشهر.

هذه هي الرحلة التاسعة المأهولة الإجمالية لـ SpaceX، ومهمتها التشغيلية السادسة لبرنامج Commercial Crew التابع لناسا، وأطلق Crew Dragon Endeavour الآن في أربع بعثات مأهولة لـ SpaceX، الثلاثة الآخرون هم رحلة تجريبية للطاقم Demo-2 في عام 2020 ، و Crew-2 في عام 2021 و Axiom Mission-1 الخاص بالكامل في عام 2022.

يأتي المكمل الدولي المتنوع لـ Crew-6 نتيجة لاتفاقية تبادل طاقم ناسا مع وكالة الفضاء الروسية Roscosmos واتفاق مع شركة Axiom Space ومقرها هيوستن، والتي دخلت في شراكة مع مركز محمد بن راشد للفضاء في الإمارات العربية المتحدة لشغل مقعد.

من المقرر أن يصل Crew-6 إلى المحطة الفضائية يوم الجمعة (3 مارس) ويكون هناك تداخل قصير مع أعضاء Crew-5، الذين من المقرر أن يغادروا محطة الفضاء الدولية حوالي ستة أيام من الان، وستبقى الرباعية Crew-6 على متن المحطة الفضائية لمدة ستة أشهر تقريبًا، ثم ستنطلق مهمة Crew-7 لتحل محلها.