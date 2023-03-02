شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع طفيف فى أسعار البيتكوين بنسبة 0.35% آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت البيتكوين اليوم الخميس، 2 مارس مكاسب طفيفة بنسبة 0.35 %، حيث بلغت قيمة تداول البيتكوين 23485 دولارًا، ظل مسار حركة السوق لأقدم وأغلى العملات المشفرة في العالم كما هو في البورصات الدولية مثل Coinbase و CoinMarketCap و Binance وغيرها، في آخر 24 ساعة، وارتفعت قيمة البيتكوين بمقدار 63 دولارًا.

اتبعت إيثر البيتكوين واحتفظت بأرباح صغيرة، مع زيادة قدرها 0.59 % ، حيث وصلت قيمة ETH إلى نقطة السعر 1.646 دولار، خلال اليوم الماضي، وارتفعت قيمة ETH بمقدار 11 دولارًا، وفقاً لموقع gadgets360.

من المثير للدهشة أن التقييم الإجمالي لسوق العملات المشفرة لم يتغير خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لـ CoinMarketCap، استمرت القيمة السوقية للعملات المشفرة في البقاء عند 1.08 تريليون دولار.

يتوقع الخبراء رؤية المزيد من الاستقرار في قطاع التشفير في الأيام المقبلة على خلفية العديد من الأحداث القادمة.