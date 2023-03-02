شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تخطط لإطلاق أولى نظارات الواقع المعزز في عام 2027 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت Meta أحدث خارطة طريق لأجهزة الواقع المعزز والافتراضي مع الموظفين، ووفقًا لـ The Verge ، فإنها تخطط لإطلاق أول نظارات AR كاملة في عام 2027، حيث يعتقد مارك أنه يمكن أن يغير الصناعة ويمكن أن يصبح مشهورًا مثل iPhone، وفقاً لموقع engadget.

يقال إن النظارات ستتمتع بالقدرة على عرض الصور الرمزية كصور ثلاثية الأبعاد عالية الجودة متراكبة فوق العالم الحقيقي، ومن المتوقع أيضًا أن تكون باهظة الثمن، وسيحصل الموظفون على فرصة لاتخاذ الخطوة الأولى في اختبار الجهاز في عام 2024 قبل أن يشق طريقه إلى الجمهور باعتباره خط Meta "المبتكر" للنظارات الذكية المتقدمة للمتبنين الأوائل.

ناقشت الشركة أيضًا أجهزة AR و VR الأخرى التي تطلقها قبل أن تصبح نظارات الواقع المعزَّزة الكاملة جاهزة، كما تقول The Verge.

تخطط Meta أيضًا لإطلاق سماعة رأس VR تحمل الاسم الرمزي "Ventura"، والتي تنوي بيعها "عند نقطة السعر الأكثر جاذبية في السوق الاستهلاكية للواقع الافتراضي".

وبحسب ما ورد سيتمكن المستخدمون من التحكم في النظارات بحركات اليد، وسيتمكنون في النهاية من كتابة الرسائل باستخدام لوحة مفاتيح افتراضية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل Meta على تطوير ساعة ذكية لتتناسب مع هذه النظارات بعينها.

Meta ليست شركة التكنولوجيا الكبيرة الوحيدة التي تخطط لإطلاق نظارات وسماعات AR و VR خلال السنوات القليلة المقبلة، يُعتقد أن شركة آبل ستطلق نظارة الواقع المختلط التي طال انتظارها في WWDC في يونيو، ومن المتوقع أن تحتوي على ميزات متقدمة، مثل شاشات 4K المزدوجة وإدخال بدون وحدة تحكم، وبتكلفة تصل إلى 3000 دولار، ومع ذلك ، تشير التقارير إلى أن Apple تعمل على إصدار أرخص يمكن لعدد أكبر من الناس تحمله.