شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انقطاع الخدمة على Netflix وتعطل خدمة البث لآلاف المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كان هناك نحو 1800 تقرير حو Downdetector ، والذى يجمع تقارير الحالة من عدد من المصادر، حيث أبلغ 55% من المستخدمين عن مشكلات في الموقع، وفقًا لـ Downdetector.

وخفضت خدمة البث المباشر الشهر الماضي أسعار خطط الاشتراك الخاصة بها في بعض البلدان حيث كانت تتطلع إلى الحفاظ على نمو المشتركين وسط المنافسة الشديدة والإنفاق الاستهلاكي المتوتر.

تتطلع Netflix، التي تعمل في أكثر من 190 دولة، إلى زيادة حصتها في المناطق الدولية الأحدث مع تشبع أسواق الولايات المتحدة وكندا، وأضافت الشركة حوالي 7.6 مليون مشترك في الربع الرابع بعد نزيف عدد المشتركين في النصف الأول من عام 2022.

لكن متوسط الإيرادات لكل عضوية انخفض عبر المناطق في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022.

في فبراير، وضعت Netlfix أيضًا خططًا للقضاء على مشاركة كلمات المرور للحسابات على منصة البث الخاصة بها، بما في ذلك إنشاء موقع أساسي ودفع بضعة دولارات لعضو إضافي.