شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: اتهام يوتيوب بجمع بيانات الأطفال في المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت المملكة المتحدة قانون حماية البيانات لعام 2018 بموجب برنامج التنظيم العام لحماية البيانات (GDPR)، حيث ينص القانون على أن الشركات التي تستخدم البيانات الشخصية يجب أن تتبع قواعد صارمة تسمى "مبادئ حماية البيانات".

ويتعين على الشركات أيضًا التأكد من استخدام المعلومات - بإنصاف وقانون وشفافية، وقد زعم بحث حديث أن واحدًا من كل أربعة تطبيقات تستهدف الأطفال على متجر تطبيقات Google Play لا يلتزم برمز التصميم المناسب للعمر المذكور بموجب القانون.

وأجرت مجموعة المستهلك Comparitech دراسة لأكثر من 400 تطبيق للأطفال متوفر على متجر Google Play واكتشفت أن 25٪ من التطبيقات تنتهك إرشادات مكتب مفوض المعلومات (ICO) "بطريقة ما".

والآن ، تم اتهام خدمة أخرى من جوجل بجمع بيانات مشاهدة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا، ووفقًا لتقرير صادر عن BBC ، منصة بث الفيديو العملاقة للتكنولوجيا ، انتهك YouTube رمز خصوصية البيانات في المملكة المتحدة المصمم لحماية الأطفال.





كيف يجمع YouTube بيانات الأطفالوفقًا للتقرير، تم تقديم شكوى رسمية إلى ICO من قبل الناشط Duncan McCann، واتهم منصة بث الفيديو الشهيرة بجمع البيانات حول أنشطة الأطفال على الموقع، وادعى ماكان أن Youtube يجمع بيانات حول مقاطع الفيديو التي يشاهدها الأطفال، وأين يشاهدونها والجهاز الذي يشاهدونه عليه.

وأضاف ماكان أيضًا أن العديد من الأطفال يشاهدون محتوى YouTube على أجهزتهم العائلية. يمكن جمع البيانات من هذه الأجهزة افتراضيًا لأنها غير مسجلة كحساب للأطفال، وقد تم تقديم رمز ICO للأطفال في عام 2020 وتم منح شركات التكنولوجيا عامًا واحدًا للامتثال له.

ويُعتقد أن الشكوى الأخيرة هي الاختبار الأول للرمز الذي يهدف إلى توفير مستوى عالٍ من الخصوصية للأطفال بشكل افتراضي وعدم استخدام ميزات التصميم التي تشجعهم على توفير المزيد من البيانات.





رد فعل يوتيوب على الاتهامردًا على هذا الاتهام ، أكد موقع يوتيوب أنه استثمر في حماية العائلات، حتى أن الشركة ذكرت أنها تعاملت مع جميع محتويات الأطفال كما لو كان الأطفال يشاهدونها ، حتى عندما كانوا يشاهدونها على حساب شخص بالغ.

وقال المتحدث باسم YouTube: "نحن لا نزال ملتزمين بمواصلة مشاركتنا مع ICO في هذا العمل ذي الأولوية ، ومع أصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين بما في ذلك الأطفال والآباء وخبراء حماية الطفل."

سبق للشركة أن ذكرت سابقًا أن خدمتها لم تكن مخصصة لاستخدام الأطفال دون سن 13 عامًا. كما أن لديها تطبيقًا منفصلاً للأطفال يسمى YouTube Kids يقدم "تجربة خاضعة للإشراف" وتتطلب موافقة الوالدين.