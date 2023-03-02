شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى.. كيفية تنزيل آخر تحديثات Windows 11 بدعم Bing الجديد والان مع تفاصيل الخبر
تحديث Windows 11: أجهزة الكمبيوتر المتوافقة
وفقًا لمدونة المدونة الرسمية ، يتم الآن طرح الميزات الجديدة لجميع المستخدمين عبر Windows Update، وأيضًا ، ستتوفر التطبيقات الجديدة عبر متجر مايكروسوفت، وبقدر ما يتعلق الأمر بتوافق التحديث ، فإن التحديث متوافق مع جميع أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows 11 والتي تعمل بتحديث 2H22.
1. افتح تطبيق الإعدادات على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 11
2. من الشريط الجانبي الأيسر ، انقر فوق خيار تحديث Windows
3. الآن ، حدد زر التحقق من وجود تحديثات على الجانب الأيمن من الشاشة
انتظر حتى يتحقق Windows من التحديث، وتأكد من أن النظام متصل بالإنترنت ويحتوي على بطارية كافية ومساحة تخزين خالية لإكمال عملية التحديث، وبمجرد توفر التحديث ، انقر فوق الزر تنزيل وتثبيت.
الآن ، انتظر حتى يقوم Windows بتنزيل التحديث، وفي الوقت نفسه ، يمكنك أيضًا استخدام النظام لأعمال أخرى حيث سيطلب منك Windows إعادة تشغيل النظام لتثبيت التحديث بمجرد تنزيله، أعد تشغيل الكمبيوتر لإكمال عملية التحديث.