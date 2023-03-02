شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى.. كيفية تنزيل آخر تحديثات Windows 11 بدعم Bing الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت مايكروسوفت في طرح تحديث رئيسي جديد لنظام التشغيل Windows 11، حيث يجلب التحديث العديد من الميزات الجديدة، ومع ذلك ، فإن الأكثر إثارة للاهتمام هو تكامل Bing الجديد في شريط مهام Windows 11، وبصرف النظر عن ذلك ، يتضمن التحديث أيضًا ميزات جديدة أخرى مثل دعم iOS لتطبيق Phone Link والمزيد.



تحديث Windows 11: أجهزة الكمبيوتر المتوافقة ويتم الآن طرح تحديث Windows 11 الجديد لجميع المستخدمين على مستوى العالم وهو متاح للتنزيل، وإذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان نظامك متوافقًا مع آخر تحديث أم لا أو إذا كان لديك بالفعل آخر تحديث ، فإليك ما يمكنك فعله للتحقق وإذا لم يكن لديك آخر تحديث بعد، ففيما يلي دليل خطوة بخطوة حول كيفية التنزيل:تحديث Windows 11: أجهزة الكمبيوتر المتوافقة وفقًا لمدونة المدونة الرسمية ، يتم الآن طرح الميزات الجديدة لجميع المستخدمين عبر Windows Update، وأيضًا ، ستتوفر التطبيقات الجديدة عبر متجر مايكروسوفت، وبقدر ما يتعلق الأمر بتوافق التحديث ، فإن التحديث متوافق مع جميع أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows 11 والتي تعمل بتحديث 2H22.

كيفية تنزيل آخر تحديث لنظام التشغيل Windows 11 باستخدام Bing المدعوم بالذكاء الاصطناعي 1. افتح تطبيق الإعدادات على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 11

2. من الشريط الجانبي الأيسر ، انقر فوق خيار تحديث Windows

3. الآن ، حدد زر التحقق من وجود تحديثات على الجانب الأيمن من الشاشة

انتظر حتى يتحقق Windows من التحديث، وتأكد من أن النظام متصل بالإنترنت ويحتوي على بطارية كافية ومساحة تخزين خالية لإكمال عملية التحديث، وبمجرد توفر التحديث ، انقر فوق الزر تنزيل وتثبيت.

الآن ، انتظر حتى يقوم Windows بتنزيل التحديث، وفي الوقت نفسه ، يمكنك أيضًا استخدام النظام لأعمال أخرى حيث سيطلب منك Windows إعادة تشغيل النظام لتثبيت التحديث بمجرد تنزيله، أعد تشغيل الكمبيوتر لإكمال عملية التحديث.