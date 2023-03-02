شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تختار مونتيرى بالمكسيك كموقع لمصنعها القادم Gigafactory .. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت تسلا مدينة مونتيرى فى المكسيك كموقع لانشاء مصنعها القادم بعد مفاوضات بين ايلون ماسك رئيس الشركة والرئيس المكسيكى والتى انتهت بالموافقة على إنشاء المصنع على الأراضى المكسيكية شرط استخدام مياة معاد تدويرها نتيجة أزمة نقص المياة فى الدولة .

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ، أنه وعد إيلون ماسك ببناء المصنع العملاق القادم لصناعة سيارات تسلا فى شمال المكسيك - وتحديداً فى مونتيري ، عاصمة ولاية نويفو ليون الشمالية، مشيرا إلى أنها صفقة قيد الإعداد لبعض الوقت، وفقا لتقرير engadget.

وقال التقرير، أنه فى أواخر العام الماضى زار ماسك نويفو ليون للقاء حاكم المنطقة، وكانت هناك بعض الأسئلة حول ما إذا كان بإمكان تسلا الحصول على موافقة للبناء فى المنطقة - بعد أن عانت مونتيري من نقص حاد في المياه في عام 2022 ، وقال الرئيس لوبيز أوبرادور إن الحكومة لن تمنح تصاريح للمصانع المتعطشة للمياه، وبعد سلسلة من المكالمات الهاتفية مع Elon Musk تم منح Tesla استثناء.

وقال لوبيز أوبرادور عن المكالمة: "هناك التزام واحد بأن كل المياه المستخدمة في صناعة السيارات الكهربائية ستكون مياه معاد تدويرها" ، مضيفًا أن المصنع سيمثل أيضًا "استثمارًا كبيرًا والعديد والعديد من الوظائف".

وبالنسبة لما تخطط Tesla لبناءه فى مونتيرى بالمكسيك؟ سيتعين علينا الانتظار يومًا ما لمعرفة ذلك، ولم يكن الرئيس المكسيكي واضحًا بشأن ما سينتجه المصنع الجديد بالضبط ، على الرغم من أنه من الجدير بالذكر أن تسلا قد أعلنت بالفعل عن توسع هائل لمنشآتها فى رينو ، نيفادا ، حيث تستثمر 3.6 مليار دولار لبناء مصنع للبطاريات وإنتاج ضخم. من شاحنة Telsa .

وأشار لوبيز أوبرادور إلى أنه يمكننا توقع سماع المزيد من التفاصيل مارس الجارى خاصة وأن اليوم الأربعاء الأول من مارس هو يوم Tesla Investor.