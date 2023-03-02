شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز تسريبات مواصفات هاتف Nothing Phone (2) المنتظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المنتظر أن يصل هاتف Nothing Phone (2) في وقت لاحق من هذا العام ، حيث بدأت التسريبات الخاصة بالهاتف في الظهور خلال فعاليات معرض MWC 2023، وقد انضم كارل باي، مؤسس Nothing، إلى رئيس كوالكوم كريستيانو آمون ليعلن أن مجموعة شرائح Snapdragon 8 ستعمل على تشغيل هاتف الشركة القادم (2).

لكن ليس من المعروف ما إذا كان الهاتف (2) سيأتي مع Snapdragon 8 Gen 2 أو مجموعة شرائح أحدث حيث من المتوقع أن يتم طرحه في وقت لاحق من هذا العام، أو سيستقر Pei and Nothing على مجموعة شرائح Snapdragon 8 الأقدم - Snapdragon 8+ Gen 1 - من العام السابق.

ومن المنتظر أن يصل هاتف (2) إلى الولايات المتحدة، فيما تنتشر الشائعات بأن الهاتف سيصل في وقت ما في الربع الثالث من العام ، بين يوليو وسبتمبر، وذلك في الوقت المناسب للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى للهاتف (1).