تكنولوجيا: خدمة PC Game Pass للألعاب من مايكروسوفت تصل 40 دولة جديدة.. مصر ضمن القائمة

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت عن طرح خدمة اشتراكها PC Game Pass لـ 40 دولة جديدة حول العالم، ويعني هذا الطرح أن خدمة الألعاب قد توسعت الآن إلى ما يصل إلى 86 دولة جديدة في جميع أنحاء أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.

وسيتم طرح المعاينة في تطبيق Xbox Insider Hub الذي يوفر وصولاً مبكرًا إلى ميزات ألعاب Xbox الجديدة عبر برنامج Insider، ووفقًا للشركة ، سيكون PC Game Pass متاحًا لـ "المطلعين" في دول مثل مصر وقطر كرواتيا وأوكرانيا وباراغواي.

سعر الإطلاق الخاص لمستخدمي المعاينة

وفقًا للإعلان الرسمي ، سيتمكن أولئك الذين يقومون بتنزيل تطبيق Xbox Insider Hub والتسجيل في البرنامج من الاستفادة من معاينة PC Game Pass مقابل "سعر اختبار خاص" للشهر الأول، كما أكدت مايكروسوفت أن طرح المعاينة لا يزال جاريًا وسيصل إلى البلدان المذكورة أعلاه خلال "الأشهر المقبلة".





ما يوفره PC Game PassPC Game Pass هو ما يعادل Xbox Game Pass للاعبين على أجهزة الكمبيوتر، ويتيح الوصول إلى مئات الألعاب المختلفة، بدءًا من ألعاب إطلاق النار إلى الألعاب الرياضية ، بسعر شهري واحد، وتشتمل مجموعة ألعاب الاشتراك على امتيازات الطرف الأول لـ Xbox مثل Halo و Gears of War بالإضافة إلى ألعاب الطرف الثالث الشهيرة مثل Guardians of the Galaxy.

وعلاوة على ذلك ، يحصل المشتركون أيضًا على عناوين Xbox Game Studio في يوم إصدارها.

وتتضمن بطاقة PC Game Pass عضوية EA Play مجمعة تجمع ألعابًا متنوعة من ناشر الألعاب الرئيسي Electronic Arts، وبعض ألعاب EA الشائعة المتاحة عبر PC Game Pass هي FIFA 22 و It Takes Two و The Sims 4 و Battlefield 2042.