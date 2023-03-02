شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح الإصدار التجريبي من iOS 16.4 للمطورين.. التفاصيل الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت أبل الإصدار التجريبي من iOS 16.4 قبل أسبوعين تقريبًا للمطورين، والآن، بدأت الشركة في طرح تحديث بيتا 2 لنظام التشغيل iOS 16.4 وبدءًا من اليوم يمكن للمطورين تنزيل التحديث التجريبي الثاني، حيث يجلب تحديث iOS 16.4 عددًا كبيرًا من التغييرات والميزات الجديدة لمستخدمي أيفون ويتضمن بعضها اختصارًا جديدًا لشاشة قفل أيفون ورموز تعبيرية جديدة لأجهزة iPhone و iPad وميزات مضافة لتطبيقات الويب وتحسين البطارية والمزيد.

وعادةً ما تصدر أبل إصدار iOS المحدث كاختبار تجريبي عام بعد أسبوعين من طرح معاينة المطورين، ومن المتوقع أن يتم إطلاق الإصدار التجريبي العام لنظام التشغيل iOS 16.4 في وقت لاحق من هذا الأسبوع، فيما تقوم أبل أيضًا باختبار تجريبي لتحديثات البرامج الأخرى جنبًا إلى جنب مع iOS 16.4.

ويشمل ذلك تحديثات iPadOS 16.4 beta 2 و watchOS 9.4 beta 2 و tvOS 16.4 beta 2 و macOS Ventura 13.3 beta 2.





ميزات iOS 16.4 الجديدةويوفر تحديث iOS 16.4 العديد من الميزات والتحسينات الجديدة إلى أجهزة أيفون، حيث يتضمن التحديث اختصارات شاشة قفل جديدة لأجهزة أيفون، وبصرف النظر عن ذلك ، يتضمن التحديث أيضًا تحسينات في استهلاك البطارية للشاشة التي تعمل دائمًا.

وتشمل الميزات الأخرى رموز تعبيرية جديدة ، وإمكانيات إضافية لتطبيقات الويب على ايفون وiPad والتي تتضمن دعم إشعارات الدفع ، وبنية HomeKit الجديدة، وتوسع دعم 5G إلى المزيد من المناطق ، ودعم iMessage لمعاينات المحتوى الغني والمزيد.