شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تأمين "تبويب المتصفح الخفى" بكروم باستخدام Face ID على iOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم متصفح Google Chrome بعض الميزات والأدوات المميزة لتحسين تجربة المستخدم، وبصرف النظر عن أجهزة أندرويد فقط، فهو أيضًا أحد أكثر متصفحات الأجهزة المحمولة استخدامًا على iPhone و iPad.

وبالنظر إلى ذلك، تعمل الشركة باستمرار على تطوير ميزات جديدة لتمييزها عن Safari من أبل، ولا يسمح لك متصفح الويب باستخدام وضع التصفح المتخفي فحسب ، بل يعرض أيضًا حماية علامات التبويب بكلمة مرور كلما أغلقتها، فيما تتيح هذه الميزة للمستخدمين تطبيق مصادقة المستخدم باستخدام بصمة الإصبع أو معرف الوجه على أجهزة أندرويد و iOS لعلامات تبويب التصفح المتخفي ، على التوالي.

وتضيف ميزة علامات تبويب التصفح المتخفي طبقة إضافية من الأمان مع ميزة قفل معرف الوجه، ويؤدي هذا أيضًا إلى منع أي شخص من التجسس على جهاز iPhone أو iPad من خلال طلب استخدام Face ID لفتح علامات تبويب التصفح المتخفي.

ويمكنك استخدام علامات تبويب التصفح المتخفي لتصفح الإنترنت ومتابعة استخدام التطبيق دون إغلاقها إذا تم تمكين هذا الخيار، مع العلم أن علامات التبويب لن تصبح مرئية حتى يتم التحقق من صحة جهازك باستخدام Touch ID أو Face ID.

إليك كيفية قفل علامات تبويب التصفح المتخفي باستخدام معرف الوجه على جهاز iPhone الخاص بك:

- افتح متصفح Chrome على جهاز iOS الخاص بك (iPhone أو iPad).

- اضغط على زر القائمة ثلاثي النقاط المتاح في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة.

- انتقل إلى علامة التبويب "الإعدادات".

- حدد خيار الخصوصية والأمان.

- بعد ذلك ، تحتاج إلى تشغيل مفتاح التبديل "قفل علامات تبويب التصفح المتخفي عند إغلاق خيار Chrome".

- لتأكيد الإجراء ، انقر فوق الزر "موافق" في القائمة المنبثقة.

- اضغط على زر تم.