شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطور متصفح "كروم" لتقليل استهلاك بطارية اللاب توب .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت جوجل مؤخرًا وضع Energy Saver إلى متصفح الويب Chrome، وكجزء من ذلك ، قامت الشركة بإجراء العديد من التحسينات على متصفح نظام التشغيل Mac والتي تساعدها على تحسين عمر البطارية على أجهزة Mac.

ووفقًا لتقرير 9to5جوجل، أجرت الشركة أربعة تحسينات تسمح للمتصفح بتقديم عمر بطارية جيد مثل Safari على Mac، ووفقًا للتقرير، أجرت جوجل الاختبار على طراز MacBook Pro مقاس 13 بوصة الذي يعمل بمجموعة شرائح M2 وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت وmacOS Ventura 13.2.1 مع إصدار Chrome 110.0.5481.100.

وأظهرت النتيجة أن المتصفح يمكن أن يستمر لمدة 17 ساعة للتصفح و 18 ساعة أثناء مشاهدة مقاطع فيديو YouTube، وبالمقارنة مع Safari ، تدعي Apple ما يصل إلى 17 ساعة من تصفح الويب اللاسلكي وما يصل إلى 20 ساعة من وقت تشغيل تطبيق Apple TV على البطارية.

ووفقًا للتقرير ، استخدمت جوجل مجموعة قياس أداء مفتوحة المصدر لإجراء هذه الاختبارات وأكدت أن المستخدمين سيلاحظون تحسن عمر البطارية مقارنة بالطرازات السابقة.

وفيما يلي التحسينات الأربعة التي أجرتها جوجل على Chome لتقديم عمر أفضل للبطارية:

- التخلص من عمليات إعادة الرسم غير الضرورية: قامت جوجل بتعديل Chrome لتحديد أنماط تغييرات نموذج كائن المستند (DOM) التي لا تؤثر على وحدات البكسل على الشاشة مبكرًا وتجاوز خطوات النمط والتخطيط والطلاء والنقطية ووحدة معالجة الرسومات غير الضرورية. بصرف النظر عن هذا ، نفذت الشركة أيضًا شيئًا مشابهًا لواجهة مستخدم Chrome.

- ضبط إطارات iframes: قامت جوجل أيضًا بضبط جمع البيانات المهملة واستراتيجيات ضغط الذاكرة لإطارات iframe التي تم إنشاؤها مؤخرًا. نتيجة لذلك ، من المفترض أن يستهلك Chrome طاقة أقل.

- ضبط المؤقتات: وفقًا للتقرير ، تستهلك مؤقتات جافا سكريبت الطاقة. قامت جوجل بتعديل Chrome لتنشيط وحدة المعالجة المركزية بشكل أقل للحفاظ على الطاقة.

- تبسيط هياكل البيانات: قامت جوجل أيضًا بتحسين نمط الوصول لهيكل البيانات حيث كانت هناك عمليات وصول متكررة باستخدام نفس المفتاح.