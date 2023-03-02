شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: 12 شركة للعملات المشفرة تعلن تخفيض عدد الموظفين في الأسابيع الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضربت موجة تسريح العمال التي أثرت بشدة على صناعة التكنولوجيا أيضًا قطاع التشفير في بداية هذا العام، حيث أعلنت 12 شركة للعملات المشفرة على عن تخفيض عدد الموظفين في الأسابيع الأخيرة، وتعد شركة Messari، شركة استخبارات السوق المشفرة، وشركة Elliptic ، شركة الامتثال المشفرة، أحدث الشركات التي استغنت عن بعض موظفيها.

شهدت صناعة العملات المشفرة في يناير من هذا العام، معدلًا مرتفعًا لخفض الوظائف، حيث أفادت التقارير التي جمعتها CoinTelegraph أن حوالي 2850 شخصًا يعملون في قطاع التشفير فقدوا وظائفهم في الشهر، وفقاً لموقع gadgets360.

من ناحية أخرى ، فقد ما يقدر بـ 570 مهنيًا يعملون في قطاع الأصول الرقمية وظائفهم في فبراير، مما يمثل انخفاضًا ملحوظًا في خفض الوظائف.

أعلنت شركة مساري، على سبيل المثال، عن تسريح 15 % من قوتها العاملة، وفقًا لمؤسسها Ryan Selkis، كانت هذه التخفيضات في الوظائف بسبب اضطراب السوق الذي تسبب في قيام الشركة بتنظيم إعادة هيكلة لفرقها الداخلية.

أشارت Elliptic ، التي استغنت عن 10 % من قوتها العاملة المكونة من عشرة أشخاص، إلى متطلبات خفض التكاليف للشركة باعتبارها السبب وراء قرارها.

ونقلت CoinTelegraph عن نيل دوندون، أحد مسؤولي التوظيف الأستراليين قوله: "الارتفاع المفاجئ في عمليات تسريح العمال هو حدث كبير".

وفقًا لموقع Layoffs ، وهو موقع إلكتروني يتتبع عمليات تسريح العمالة التقنية منذ COVID-19، فقد أثر إجمالي عدد الموظفين عبر قطاع تكنولوجيا المعلومات على أكثر من 108.900 شخص من 129 شركة بما في ذلك Google و Microsoft و KPMG وغيرها بين يناير وفبراير.

في حين تم تسريح أكثر من 82400 شخص من صناعة تكنولوجيا المعلومات في يناير، فقد أكثر من 24500 شخص وظائفهم في مجال تكنولوجيا المعلومات في فبراير.