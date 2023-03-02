شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق قمرًا صناعيًا خفيًا للاستشعار عن بُعد Horus 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت الصين قمرا صناعيا سريا للاستشعار عن بعد اسمه حورس 1 إلى المدار، حيث بدأت الصين في تكثيف نشاط الإطلاق.

انطلق صاروخ لونج مارش 2 سي من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في صحراء جوبي، وسقطت بلاطات العزل من الصاروخ عندما صعد إلى السماء قبل أن يحمل حورس 1 إلى المدار، وفقاً لموقع space.

أعلن مقاول الفضاء الرئيسي الصيني CASC نجاح الإطلاق في غضون ساعة من الإقلاع، وتم تصميم القمر الصناعي Horus 1 للاستشعار عن بعد وإنتاجه بواسطة الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء التابعة لـ CASC، ولم تقدم CASC أو وسائل الإعلام الحكومية الصينية مزيدًا من التفاصيل.

ومع ذلك ، فإن شاشة التحكم في مهمة Jiuquan تعلن عن نجاح المهمة، وأعطت تلميحًا أوليًا بأن القمر الصناعي ربما تم إطلاقه لمصر، وأكدت وسائل الإعلام المصرية هذا بعد يوم واحد.

لاحظ الفلكي ومراقب الإطلاق الفضائي جوناثان ماكدويل أن مصر قد تعاقدت سابقًا مع CASC لبناء أقمار صناعية للاستشعار عن بعد، وفقًا لتقرير عام 2022 من الفضاء في إفريقيا.

قامت فرق التوعية بالمجال الفضائي التابعة للقوة الفضائية الأمريكية في وقت لاحق بتتبع القمر الصناعي في مدار متزامن مع الشمس يبلغ ارتفاعه 308 أميال تقريبًا (496 كيلومترًا).

كانت قد أطلقت الصين قمر الاتصالات Zhongxing 26 (ChinaSat 26) باتجاه مدار ثابت بالنسبة للأرض، وانطلق لونج مارش 3 بي من شيتشانغ في جنوب غرب الصين في 23 فبراير.

Zhongxing 26 هو أول قمر صناعي للاتصالات في الصين بسعة اتصالات تزيد عن 100 جيجابت في الثانية (Gbps) ، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية الصينية.

سيوفر القمر الصناعي اتصالات شبكة خاصة عالية السرعة وخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية للصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ بالتنسيق مع المركبة الفضائية السابقة Zhongxing 16 و 19.

يعد Zhongxing 26 أول إطلاق للصين منذ أكثر من شهر، بعد توقف مؤقت في النشاط حيث احتفلت البلاد بالعام الجديد وفقًا للتقويم الصيني التقليدي، وتهدف الصين إلى إطلاق ما لا يقل عن 200 مركبة فضائية في أكثر من 60 عملية إطلاق مخطط لها في عام 2023.