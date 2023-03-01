شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك سيحد تلقائيًا من وقت الشاشة للمراهقين.. اعرف ازاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم TikTok إعدادات جديدة تهدف إلى تقليل الوقت الذي يقضيه المراهقون في التطبيق، وفي تحديث تقول الشركة إنها ستفترض تلقائيًا أن المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى حد يومي للشاشة يبلغ 60 دقيقة ، وفقا لتقرير engadget.

ومع التغيير ، سيظل المراهقون قادرين على تجاوز الحد اليومي ، ولكن سيُطلب منهم إدخال رمز مرور ومطالبتهم باتخاذ قرار نشط لتمديد هذا الوقت" ، كما تقول الشركة، بالإضافة إلى ذلك ، إذا اختار المراهقون إيقاف تشغيل الحد الزمني للشاشة تمامًا ، فسوف يطالبهم TikTok أيضًا بتعيين حد إذا أمضوا أكثر من 100 دقيقة في التطبيق.

وتضيف الشركة أيضًا ميزات رقابة أبوية جديدة عبر ميزة "Family Pairing" في التطبيق ، والتي تسمح للآباء بمراقبة نشاط أطفالهم على TikTok. وسيتمكن الوالدان من تعيين حدود الوقت المخصص للشاشة ، وعرض لوحة التحكم التي تعرض تفاصيل إحصائيات حول وقت أطفالهم في التطبيق ، مثل عدد المرات التي يفتحونها فيها وأوقات اليوم التي يستخدمونها فيها كثيرًا، ويمكن للوالدين أيضًا تحديد جدول زمني لأطفالهم الذين يمكنهم تلقي الإشعارات واختيار تصفية المواضيع التي لا يريدون ظهورها في خلاصات For You الخاصة بهم.

ويأتي التحديث في الوقت الذي جدد فيه المشرعون في الولايات المتحدة جهودهم لحظر TikTok تمامًا. بالإضافة إلى مخاوف الأمن القومي ، انتقد الكونجرس أيضًا الشركة لعدم قيامها بما يكفي لحماية مستخدميها الأصغر سنًا.