شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تفتح نقاط الشحن للسيارات الكهربائية من الأنواع الأخرى فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت شبكة Supercharger من Tesla والتي كانت في يوم من الأيام حصرية لعملاء Elon Musk فقط مفتوحة الآن للسيارات التي لا تستخدم Tesla EVs.

وسمحت الشركة للمركبات الكهربائية لشركات أخرى باستخدام أجهزة الشحن الخاصة بها في أوروبا لعدة أشهر ، تفعل الآن الشيء نفسه في الولايات المتحدة - وفقًا للتعليمات المنصوص عليها في خطة إدارة بايدن البالغة 7.5 مليار دولار لتوسيع خيارات شحن المركبات الكهربائية لمزيد من الأمريكيين، وفقا لتقرير theverge.

لقد كان طموحنا دائمًا هو فتح شبكة Supercharger للسيارات التى لا تستخدم سيارات Tesla EV ، والقيام بذلك سيشجع المزيد من السائقين على التحول إلى الكهرباء.

وستكون تجربة الشحن في Tesla Supercharger مختلفة تمامًا بالنسبة لمالكي سيارات Tesla EV مقارنةً بمالكي Tesla على عكس معظم محطات شحن المركبات الكهربائية، فإن أجهزة الشحن الفائقة من Tesla مبسطة للغاية، بدون شاشات تعمل باللمس أو أكشاك للدفع. وفقًا لـ Tesla ، إليك كيفية استخدامها :

قم بتنزيل تطبيق Tesla (الإصدار 4.18.0 أو أعلى) لنظام iOS أو Android وأنشئ حساب Tesla.

حدد "شحن جهاز غير Tesla الخاص بك"، وابحث عن موقع Supercharger الخاص بك.

أضف طريقة الدفع ، وحدد كشكًا، وافتح المحول، وقم بتوصيل سيارتك، واضغط على "بدء الشحن"، حدد "إيقاف الشحن" لإكمال جلستك.

ويمكن لمالكى غير Tesla الدفع لكل رسوم، أو يمكنهم التسجيل للحصول على عضوية شهرية بقيمة 12.99دولارًا تمنحهم سعرًا مخفضًا، وسيدفع مالكو سيارات غير Tesla سعرًا أعلى لشحن الشاحن الفائق مقارنة بمالكي Tesla، والذي يقول Tesla، إنه يهدف إلى تغطية "التكاليف الإضافية المتكبدة لدعم شحن مجموعة واسعة من المركبات والتعديلات على مواقعنا لاستيعاب هذه المركبات".

وعلى عكس ما يحدث في أوروبا، يستخدم شاحن Tesla Superchargers في الولايات المتحدة موصلًا خاصًا - كان هذا "الخندق المائي التنافسي" من Tesla، وهو الشيء الذي يوفر الحماية من شركات صناعة السيارات الأخرى، من أجل السماح للمركبات غير التابعة لـ Tesla بالوصول إلى أجهزة الشحن، وقامت الشركة بتثبيت جهاز يسمى "Magic Dock"، حيث يتم تطبيق محول CCS على الموصل، وCCS هو المعيار المتفق عليه الذى اعتمده معظم صانعى السيارات الكهربائية فى أمريكا الشمالية للشحن السريع للتيار المستمر.