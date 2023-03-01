شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ولاية هندية تبدأ التحقيق فى حادثة حريق مصنع فوكسلينك التابع لشركة أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤول حكومي بالهند اليوم الأربعاء إن ولاية أندرا براديش بالهند، فتحت تحقيقًا في سبب اندلاع حريق في مصنع فوكسلينك التابع لشركة أبل ، مما أدى إلى انهيار جزء من المبنى وتعطيل الإنتاج، وفقاً لموقع Gadgets360.

اندلع الحريق يوم الاثنين في مصنع Foxlink ، الذي يصنع كابلات شحن لأجهزة iPhone في الولاية الجنوبية ، لكن لم تقع إصابات. وقالت إدارة الإطفاء إن الكثير من معدات السلامة من الحرائق في المصنع لا تعمل، وبدأت دائرة المصانع ، المسؤولة عن ضمان سلامة ورفاهية العمال في الدولة ، تحقيقا.

وقال راماكريشنا ريدي نائب كبير مفتشي المصانع لرويترز إن الإدارة "تحقق في حادثة الحريق في مصنع فوكسلينك ، وعلى مدار اليومين المقبلين ، حيث تتطلع إلى التحقيق في كيفية وقوع الحريق".

وأضاف ريدي أن تقييمه الأولي لم يكن هناك مخاوف فورية تتعلق بسلامة العمال حيث تم نقل عدد قليل فقط من الموظفين إلى المستشفى للإسعافات الأولية بعد أن أبلغوا عن الدوار بعد الحادث.

قالت شركة Foxlink اليوم الأربعاء إنها تحقق في سبب الحريق و "تعمل جاهدة لاستئناف الإنتاج"

أثار الحادث مخاوف بشأن سلسلة التوريد لشركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة آبل ، بالنظر إلى أن شركة فوكسلينك كانت "موردًا رئيسيًا" في الهند ، حسبما أفادت رويترز.