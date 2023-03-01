شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة الخصوصية بالاتحاد الأوروبى متخوفة من نقل بيانات المستخدمين مع الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت هيئة مراقبة حماية البيانات التابعة للاتحاد الأوروبي، عن مخاوفها بشأن مشروع قرار للمفوضية الأوروبية يمكن أن يمهد الطريق لاتفاق جديد لنقل البيانات مع الولايات المتحدة ، قائلة إنه ينبغي بذل المزيد لحماية حقوق الخصوصية للأوروبيين.

ويأتي الرأي غير الملزم لمجلس حماية البيانات الأوروبي (EDPB) بعد أن أصدرت المفوضية مسودة قرار في ديسمبر تقول إن إجراءات الحماية الأمريكية ضد أنشطة الاستخبارات الأمريكية كانت قوية بما يكفي لمعالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن خصوصية البيانات.

وقال EDPB إن مخاوفه تتركز على حقوق معينة لموضوعات البيانات ، وعمليات النقل اللاحقة ، ونطاق الإعفاءات ، والجمع المؤقت للبيانات الضخمة والتشغيل العملي لآلية الإنصاف، وقالت أندريا جيلينك ، رئيسة مجلس إدارة EDPB ، في بيان: "نوصي بمعالجة المخاوف التي تم الإعراب عنها وتقديم الإيضاحات المطلوبة لضمان استمرار قرار الملاءمة".

وأضافت: "نعتقد أنه بعد المراجعة الأولى لقرار الملاءمة ، يجب إجراء المراجعات اللاحقة كل ثلاث سنوات على الأقل ونحن ملتزمون بالمساهمة فيها"، كما دعا EDPB اللجنة إلى وضع المزيد من الضمانات لضمان استقلالية محكمة مراجعة حماية البيانات المقترحة وتوفير مزيد من الوضوح بشأن الجمع المؤقت الجماعي والاحتفاظ بهذه البيانات ونشرها.

وأعربت عن مخاوفها بشأن عدم وجود شرط الحصول على إذن مسبق من سلطة مستقلة لجمع البيانات بكميات كبيرة وعدم وجود مراجعة مستقلة منهجية بأثر رجعي من قبل محكمة أو هيئة مستقلة مماثلة، وكافح كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق جديد لنقل البيانات بعد أن ألغت المحكمة العليا في أوروبا الاتفاقيتين السابقتين بسبب مخاوف بشأن وصول وكالات الاستخبارات الأمريكية إلى البيانات الخاصة بالأوروبيين.

وحددت الاتفاقيتان السابقتان المشابهتان الإطار القانوني لآلاف الشركات لنقل البيانات عبر المحيط الأطلسي للخدمات التي تتراوح من البنية التحتية السحابية واستضافة البيانات والرواتب والتمويل إلى التسويق، وتوصل الجانبان إلى اتفاق مبدئي في مارس من العام الماضي لإغاثة آلاف الشركات العالقة في مستنقع قانوني.

ونشرت المفوضية لاحقًا مسودة قرار كفاية يتعيّن على مجلس سياسات التنمية الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي والمشرعين في الاتحاد الأوروبي مراجعته وتقديم آراء غير ملزمة. ومن المتوقع صدور قرار كفاية نهائي بحلول الصيف، وتم إنشاؤه بموجب قواعد الخصوصية التاريخية المعروفة باسم اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) ، ويتكون EDPB من ممثلين عن هيئات حماية البيانات الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة والمشرف الأوروبي على حماية البيانات (EDPS) لضمان التطبيق المتسق للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).