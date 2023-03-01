شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يكتب ChatGPT نصوصا تشبه مؤلفات البشر؟ والان مع تفاصيل الخبر
تسمح مجموعة البيانات الضخمة لنص الإنترنت الذي تعلمه ChatGPT بإنشاء نص مشابه لما يكتبه البشر، وتتمثل إحدى المزايا المهمة لبرنامج chatbot في قدرته على المحادثة، ويمكنه اكتشاف سياق الرسائل والرد وفقًا لذلك، وهذا يجعله مناسب تمامًا لفهم اللغة ومهام إنشاء الحوار.
ويمكن للنموذج إنشاء نص عالي الجودة واستجابات شبيهة بالبشر، مما يجعله مناسبًا لمجموعة متنوعة من الصناعات، مثل خدمة العملاء والتمويل والرعاية الصحية.
كما أنه بالإضافة إلى ذلك، يمكن ضبط ChatGPT وفقًا لمهمة معينة أو مجموعة بيانات، مما يجعله قابل للتكيف بشكل كبير مع حالات الاستخدام المختلفة، وتوفر هذه القدرة للذكاء الاصطناعي العديد من التطبيقات، مثل ترجمة اللغة وتلخيص النص والإجابة على الأسئلة.