شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض طفيف في أسعار البيتكوين بنسبة 0.30 % آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت البيتكوين خسارة اليوم الأربعاء، 1 مارس بنحو 0.30 % في التبادلات الدولية، حيث يتم تداول BTC عند نقطة سعر 23،422 دولارًا، في آخر 24 ساعة، وانخفضت قيمة البيتكوين بمقدار 15 دولارًا، وفقاً لموقع Gadgets 360.

الجدير بالذكر أن عملة Binance USD (BUSD) التي تم رفعها قانونًا والتي سيتم حذفها من Coinbase اعتبارًا من 13 مارس، لم تشهد أي تغيير كبير في قيمتها على الرغم من قرار Coinbase، حيث يتم تداول BUSD بسعر 1 دولار.

تمكنت إيثر من تحقيق مكاسب بنسبة 0.26 %، حيث يتم تداول سعر ETH 1635 دولارًا ، حيث زادت قيمة ETH بمقدار 7 دولارات.

ارتفع تقييم سوق العملات المشفرة العالمي بنسبة 1.12 % في الـ 24 ساعة الماضية ليقف عند 1.08 تريليون دولار، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.