شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إنشاء Team وChannel على Microsoft Teams والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Microsoft Teams هو تطبيق مؤتمرات فيديو يستهدف الشركات بشكل أساسي، حيث يمكن للموظفين استخدام هذا النظام الأساسي للتعاون مع بعضهم البعض، وهناك العديد من الطرق التي يعمل بها Microsoft Teams لمساعدة المؤسسات والأفراد على التعاون بشكل أفضل بما في ذلك - إنشاء الاجتماعات ومشاركة الملفات داخل المجموعات والمزيد.

وفيما يلي دليل تفصيلي حول كيفية إنشاء فريق ، قناة على Microsoft Teams:





لإنشاء Team Microsoft Teams ، اتبع الخطوات التالية:- قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft Teams الخاص بك وانتقل إلى قسم الفرق في الشريط الجانبي.

- انقر فوق الزر "الانضمام أو إنشاء فريق" أسفل لوحة Teams.

- اختر "إنشاء فريق" من الخيارات.

- حدد نوع الفريق الذي تريد تكوينه من الخيارات المتاحة ، مثل فريق "الفصل الدراسي" أو فريق "مجتمع التعلم الاحترافي" أو فريق "طاقم العمل".

- قم بتسمية فريقك وإضافة وصف قصير لمساعدة الآخرين على فهم الغرض من الفريق.

- اختر ما إذا كنت تريد أن يكون الفريق عامًا أو خاصًا. يكون الفريق العام مرئيًا للجميع في مؤسستك ، بينما يكون الفريق الخاص مرئيًا فقط لمن تمت دعوتهم.

- أضف أعضاء إلى فريقك عن طريق كتابة عناوين بريدهم الإلكتروني أو أسمائهم.