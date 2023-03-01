«البحوث الفلكية» يوضح حقيقة تعرض مصر لهزات أرضية اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه تلقى عدة تقارير من مواطنين عن شعورهم باهتزازات واضحة في نطاق القاهرة الكبرى.

وقال المعهد، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك، إنه تم رصد اهتزازات ناجمة عن أعمال إنشائية في المنطقة من خلال محطات الشبكة القومية للزلازل، ونعلن أنه لم يتم تسجيل أي زلازل في المنطقة.

وأكد المعهد في بيانه أنه لا يوجد داعٍ للقلق بشأن هذه الاهتزازات، التي يمكن أن تكون ناجمة عن الأنشطة الإنشائية المجاورة، مشيرا إلى أنه يجب على المسؤولين عن هذه الأعمال الإنشائية توخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة للأمان والسلامة.

وأضاف: "في حالة وجود أي تطورات أو مستجدات، سيتم إصدار بيانات إضافية من قبل المعهد.

وأشار معهد البحوث الفلكية إلى أن التنبؤ بالزلازل أمر مستحيل علمياً ولا يوجد علاقة سببيه بين حركة الكواكب والزلازل على الأرض والكواكب نفسها تحدث عليها زلازل.