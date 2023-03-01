عن عدد الزلازل وتسونامي والتنبؤات.. بيان هام من «البحوث الفلكية»

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الأربعاء، توضيحاً لبعض النقاط المهمة، الخاصة الزلازل.

وقال المعهد في بيانه:

- الزلازل تحدث بكل مكان طوال الوقت سواء في مصر أو غيرها من الدول، لكن بفضل الله مصر ليست على حزام الزلازل.

- التنبؤ بالزلازل أمر مستحيل علميا ولا يوجد علاقة سببيه بين حركة الكواكب والزلازل على الأرض والكواكب نفسها تحدث عليها زلازل.

- لم تنفجر أي براكين في البحر المتوسط وشواطئ مصر لن تتعرض لأمواج تسونامي.

- الهزات الأرضية ليست كلها بسبب الزلازل فهناك أسباب أخري مثل الإنشاءات الضخمة وغيرها، ودور المعهد العلمي هو إصدار البيانات الرسمية عند حدوث زلزال فقط ونشر الوعي باستمرار عن ظاهرة الزلازل.

- عدد الزلازل لم يزيد عن أي أعوام سابقة وهذه معلومة مبنية على سجلات الزلازل السابقة، لكن شدة المتابعة بعد زلزال سوريا وتركيا وكثرة الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي وكثرة تداول الأخبار عنها أعطى هذا الانطباع الخاطئ.