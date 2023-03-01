شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى تنشئ "واحة تقنية" لإضاءة المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة MWC 2023 بتجارب مبتكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين تقنياتها المبتكرة ومنتجاتها الرائدة ونظامها البيئي وما إلى ذلك في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة (MWC 2023) الذي عُقد في برشلونة في الفترة من 27 فبراير إلى 2 مارس 2023. مع "دليل إلى العالم الذكي" كموضوع، تم تصميم منطقة العرض لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين على غرار المتجر الرائد العالمي الراقي لإنشاء "واحة تقنية" للحصول على تجربة غامرة تدمج التكنولوجيا الذكية وسيناريوهات الحياة العصرية.

تشمل المجموعة المتنوعة من المنتجات المبتكرة التي تم عرضها في المعرض هاتف HUAWEI Mate 50 Pro وسماعات الأذن HUAWEI WATCH Buds وساعة HUAWEI WATCH GT Cyber. كما أجرت هواوي أيضًا أنشطة لتبادل العلامات التجارية والتكنولوجيا، ومحادثات متعمقة مع شركاء عالميين في الصناعة والبيئة، وعروضًا لأحدث ابتكاراتهم واستراتيجياتهم المستقبلية.

قال كيفين هو، رئيس العمليات في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، "ظهرت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين بشكل كبير في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة (MWC 2023) وتؤمن بتقديم تجارب وخدمات مبتكرة عالية القيمة للمستهلكين من جميع أنحاء العالم من خلال العلامات التجارية الراقية والتقنيات المبتكرة والمنتجات عالية الجودة. "من الآن فصاعدًا، ستشارك هواوي المزيد من نتائج البحث والتطوير، وستوفر المزيد من المنتجات والخدمات المبتكرة، ليستمتع بها المستخدمون في جميع أنحاء العالم."

ابتكارات الهواتف الذكية بما في ذلك هاتف HUAWEI Mate50 Pro والمزيد

في عام 2022، حافظت هواوي على ريادتها في ابتكار الهواتف الذكية من خلال اختراقات في الهاتف القابل للطي -HUAWEI Mate Xs 2، وهاتف HUAWEI Mate50 Pro الذي لاقى استحسانًا كبيرًا، وسلسلة هواتف HUAWEI nova 10 الأنيقة. في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة (MWC 2023)، تم عرض هذه المنتجات الرائدة لإظهار قدرات التصوير في الهواتف الذكيّة من هواوي، وتقنية الطي الرائدة، وفهم احتياجات المستخدمين من الأجيال الأصغر سنًا.

يتصدر هاتف HUAWEI Mate50 Pro - الهاتف الذكي الرائد التكنولوجي المزود بكاميرا XMAGE فائقة الفتحة، الطريق مع العديد من الإنجازات. من نظام التصوير XMAGE إلى زجاج كونلون – Kunlun Glass القوي للغاية، فإنه يوفر تجربة ابتكار تكنولوجي قصوى. يرتقي هاتف HUAWEI Mate Xs 2 الخفيف للغاية والمسطّح والمتين للغاية بالهواتف المحمولة ذو الشاشة القابلة للطي إلى مستوى جديد. تواصل سلسلة هواتف HUAWEI nova 10 قيادة ابتكار تقنية تصوير كاميرا السيلفي للهواتف الذكية، حيث توفر ميزات مثل الصور الشخصية المقربة، وتسجيل الفيديو الأمامي ثنائي العرض، والكاميرا الأمامية بخاصية العرض البؤري.

تواصل هواوي الترويج لتطوير تقنية تصوير كاميرا الهاتف المحمول المتقدمة. في 26 فبراير، خلال فعالية HUAWEI XMAGE Salon في برشلونة الذي أقامته هواوي، كشفت النقاب عن تقرير "HUAWEI XMAGE Trend Report 2023" ودعت الخبراء لمناقشة نتائج البحث واستكشاف العلاقة المتطورة بين التكنولوجيا والمبدعين.

تم الكشف عن العديد من الساعات الذكية لاستكشاف اتجاهات جديدة لتطوير التكنولوجيا القابلة للارتداء

في العام الماضي، استمرت الأجهزة الذكية القابلة للارتداء من هواوي في تحسين تجربة المنتجات للمستهلكين في جميع أنحاء العالم من خلال الابتكارات في التصميم وعملية التصنيع ووظائف البرامج والأجهزة.

في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة (MWC) لهذا العام، أطلقت هواوي منتجين مبتكرين يمكن ارتداؤهما، مما يدل على أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا القابلة للارتداء. جهاز يجمع بين سماعات أذن وساعة – تعرّف على ساعة HUAWEI WATCH Buds الذكية التي تجمع بين ميزات سماعات الأذن TWS (ستيريو لاسلكي حقيقي) والساعة الذكية، لتوفر للمستخدمين راحة معززة من خلال دمج هذين الجهازين في وحدة واحدة. توفر ساعة HUAWEI WATCH GT Cyber ساعة ذكية مع إمكانية تغيير علبة الساعة بسرعة وسهولة تامة، مصممة لتلبية احتياجات السيناريوهات المتعددة للمستخدمين الشباب ورغبتهم في التعبير عن الذات. ستتوفر ساعة HUAWEI WATCH Buds قريبًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حيث سينبهر المستهلكون بالجهاز القابل للارتداء الجديد تمامًا والمبتكر دون أدنى شك.

بالإضافة إلى منتجات الأجهزة المبتكرة للغاية، حققت هواوي اختراقات في قدرات البرمجيات. من خلال الابتكارات التي تم تطويرها ذاتيًا مثل HUAWEI TruSeenTM و HUAWEI TruSportTM و HUAWEI TruSleepTM، توفر الأجهزة القابلة للارتداء من هواوي مراقبة الصحة والتمارين المهنية للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

من الآن فصاعدًا، ستستمر الأجهزة القابلة للارتداء من هواوي في دمج إمكانيات ومزايا خدمات البرامج والأجهزة لتقديم أفضل تجربة رياضية وصحية للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

منصة شاملة تستفيد من نظام HMS البيئي

أظهر معرض النظام البيئي لخدمات هواوي للهاتف المحمول (HMS) للمطورين من جميع أنحاء العالم قدرات النطاق الكامل. بدءًا من تطوير التطبيقات، والتوزيع، ونمو العمليات، وحتى تحقيق الدخل من العملاء، يعمل النظام البيئي لخدمات هواوي للهاتف المحمول على تسريع تمكين مطوري التطبيقات من خلال عرض إمكانات السيناريو الكامل ونشر النظام الأساسي العالمي، مما يوفر للمطورين خدمات دورة الحياة الكاملة.

يخدم متجر AppGallery أكثر من 170 دولة ومنطقة على مستوى العالم، حيث وصل عدد المستخدمين النشطين شهريًا إلى 580 مليون مستخدم ويحافظ المتجر على النمو؛ يساعد متجر AppGallery الشركاء على تحقيق التوزيع الفعال من خلال تزويد الشركاء بمختلف موارد الترويج عالية الجودة وتزويد المستهلكين بتطبيقات متنوعة لتلبية احتياجات الحياة الرقمية الاستهلاكية العالمية.

تمتلك منصة Petal Ads حركة مرور وسائط خاصة بها، حيث وصلت إلى 100 مليون جمهور عبر 11 قناة مختلفة. لدى المنصة إمكانية للوصول إلى أكثر من 53000 قناة وسائط في جميع أنحاء العالم، تغطي أكثر من 190 صناعة وتخدم أكثر من 730 مليون مستخدم لأجهزة وتطبيقات هواوي على مستوى العالم. يمكن للمستخدمين الوصول بسهولة إلى أعداد هائلة من المستخدمين والقنوات الإعلامية من خلالها.

الالتزام بالبحث والتطوير التكنولوجي، وتوقع تقدم مطرد في عام 2023

تتصدر هواوي عدد طلبات براءات الاختراع العالمية، وحققت نتائج مبهرة في استراتيجية الملكية الفكرية. وفقًا للبيانات الصادرة عن IFI CLAIMS Patent Services، وهي مزود عالمي لقاعدة بيانات براءات الاختراع، شهدت هواوي طلبات براءات اختراع ثابتة في العامين الماضيين، حيث ارتفعت من التاسعة في عام 2020 إلى المركز الرابع في عام 2022. بعد أن حققت 2836 براءة اختراع، بزيادة قدرها 2٪، هواوي أصبحت واحدة من أكبر حاملي براءات الاختراع على مستوى العالم. في العقد الماضي، استثمرت أكثر من 845 مليار يوان في نفقات البحث والتطوير. لقد احتفظت بأكثر من 45000 عائلة براءات اختراع سارية المفعول (أكثر من 110.000 قطعة) في جميع أنحاء العالم، مع أكثر من 90٪ من براءات الاختراع هي براءات اختراع، وقد تم الاعتراف الكامل بقيمة براءات الاختراع من قبل الصناعة.

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