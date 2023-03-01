شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عالم مناخ روسى يحذر من انهيار نهر "ثويتس".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستنفصل يوما ما حتما كتلة جليدية عملاقة، عن النهر الجليدي العملاق ثويتس "جبل النهاية" الجليدى، الموجود في منطقة القطب الجنوبي والذى تسارعت عمليه انهياره مؤخرا بشكل ملحوظ.

وأعلن ذلك عالم المناخ الروسى أليكسي كوكورين، وقال إنه لا يزال من الصعب تحديد موعد محدد لحدوث عملية الانفصال هذه، وفقا لتقرير RT.

وأضاف كوكورين، في حديث لوكالة "نوفوستي": "يمكننا التأكيد بكل ثقة أن الكتلة العملاقة ستنفصل، لكن لا نعلم متى سيحدث ذلك".

وفى وقت سابق نشرت مجموعة من العلماء، في المجلة العلمية Nature، مقالة ذكرت أن نهر ثويتس الجليدي في غرب أنتاركتيكا (القطب الجنوبي)، والذي يطلق عليه في وسائل الإعلام اسم "نهر يوم القيامة الجليدي"، يذوب بسرعة بسبب ارتفاع درجات حرارة المياه.

وفى حال ذاب هذا "النهر" العملاق والأنهار الجليدية القريبة منه، فقد يرتفع مستوى مياه المحيط العالمى بمقدار ثلاثة أمتار.

وفى نهاية شهر يناير من العام الماضي، انفصلت عن النهر الجليدي برانت كتلة جليدية ضخمة بحجم لندن (1550 كيلومترا مربعا). وكان هذا الحدث، هو ثانى انفصال لكتلة جليدية عملاقة في هذا الجزء من القارة خلال العامين الماضيين.

وأكد عالم المناخ الروسي، أنه من أجل تقليل معدل الارتفاع في مستوى المحيط العالمي، من الضروري الانتقال إلى طاقة خالية من الكربون.