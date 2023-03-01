شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إصلاح مشكلات الملفات المضغوطة فى حواسيب ويندوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يساعد ضغط الملفات في حواسيب ويندوز في إدارتها، إذ يُسهّل تخزين الملفات الكبيرة وإرسالها، ولكن أثناء التعامل مع الملفات المضغوطة، قد تواجه بعض المشكلات وتظهر لك رسالة تنص على أن الملف المضغوط غير صالح، وتظهر هذه المشكلة لأسباب مختلفة، قد تكون متعلقة بنظام التشغيل أو أداة فك ضغط الملفات، أو غيرها من الأسباب.

قد تواجه مشكلات مع الملفات المضغوطة، ويظهر التنبيه الذي يدل على أن الملف المضغوط غير صالح سواء كنت تستخدم أداة ضغط ملفات تابعة لجهة خارجية أم لا، وإذا حدثت المشكلة أثناء استخدام أداة ضغط تابعة لجهة خارجية، فقد تساعد إعادة تثبيت الأداة في حل المشكلة، وفقاً لموقع aitnews.

إصلاح مشكلة الملفات المضغوطة في حواسيب ويندوز عن طريق إعادة تثبيت أداة ضغط الملفات، وفيمايلي كيفية إعادة تثبيت أداة ضغط الملفات:

1- اضغط فوق زري (Win و R) لفتح صندوق Run.

2- اكتب appwiz.cpl واضغط فوق زر (موافق) OK لفتح نافذة (البرامج والميزات) Programs and Features.

3- حدد تطبيق ضغط الملفات الذي تستخدمه، واختر (إلغاء التثبيت) Uninstall لإزالته.

4- عند الانتهاء من إلغاء التثبيت، أعد تثبيت أداة ضغط الملفات من موقع ويب موثوق.