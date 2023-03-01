شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: الموظفون الباقون بعد عمليات تسريح تويتر سيحصلون على أسهم للأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب "إيلون ماسك" مذكرة داخلية ، وصف الجولة الأخيرة من تسريح العمال بأنها "إصلاح تنظيمي يركز على تحسين الأوضاع في المستقبل"، حيث أرسل إيلون ماسك بريدًا إلكترونيًا إلى موظفيه المتبقين بـ Twitterليخبرهم أنه بعد جولة أخرى من عمليات التسريح المفاجئ، خلال عطلة نهاية الأسبوع، سيحصل الذين تبقوا على جوائز أسهم على أساس الأداء في 24 مارس، وفقًا لمذكرة داخلية حصل عليها The Verge.

كتب ماسك: "أكملنا إصلاحًا تنظيميًا صعبًا ركز على تحسين التنفيذ المستقبلي، باستخدام أكبر قدر ممكن من التعليقات التي يمكن أن نجمعها من الشركة بأكملها، مضيفا "أولئك الذين بقوا يحظوا بتقدير كبير من قبل من حولهم."

تعد المذكرة القصيرة، التي تحمل عنوان "جوائز الأداء"، هي أول اتصال يقوم به ماسك لموظفي تويتر منذ أن قام بتسريح مئات آخرين منهم ، بما في ذلك العديد من كبار الموظفين، وجميع فريق المنتج تقريبًا دون سابق إنذار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ولم يشارك ماسك تفاصيل حول كيفية تعويض الموظفين عن جوائز الأسهم التي اختفت عندما اتخذ موقع Twitter خاصًا.

وفي التعليقات الداخلية السابقة، لمح إلى النظام الذي أنشأه في SpaceX للسماح للموظفين ببيع أسهم الشركة بانتظام إلى المستثمرين المهتمين، نظرًا للوضع المالي المتعثر لتويتر بالنسبة إلى SpaceX، فمن غير الواضح ما ستكون عليه الرغبة في الأسهم على المدى القصير.

في غضون ذلك، جعل ماسك من الصعب على الأشخاص الذين يعملون في تويتر معرفة النطاق الكامل لاداراته وللقطاعات فيها، حيث كان الدليل الداخلي للشركة غير متصل بالإنترنت، منذ أن تولى المسؤولية، في الأسبوع الماضي، أوقف ماسك قدرة الموظفين على استخدام Slack التحدث الداخلى الخاص بالشركة.

كما أنه بعد إيقاف تشغيل Slack، قام Musk أيضًا بتعطيل رسائل البريد الإلكتروني لـ Google Chat للعمل دون تفسير، وهي خطوة يعتقد الموظفون الآن أنها تهدف إلى إحباط الاتصال الداخلي أثناء عمليات التسريح.