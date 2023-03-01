شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 13.4 مليون منزل فى أمريكا يتعرضون للأعاصير بسبب تغير المناخ.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى السنوات الثلاثين المقبلة من المحتمل أن يواجه 13.4 مليون عقار إضافى فى الولايات المتحدة المجاورة رياحًا مدمرة من الأعاصير المدارية، وفقًا لتقرير جديد فإن ازدياد قوة الأعاصير وغربها يتغير مع تغير المناخ، وفقا لتقرير engadget.

وقد يكلف هذا التحول أصحاب العقارات مليارات الدولارات كتعويضات، ووجد التقرير أن الولايات المتحدة قد تشهد هذا العام خسائر بقيمة 18.5 مليار دولار من رياح الإعصار، وفي غضون 30 عامًا يرتفع متوسط ​​الخسائر السنوية إلى ما يقرب من 20 مليار دولار.

وقال ماثيو إيبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة فيرست ستريت فاونديشن، وهي منظمة بحثية غير ربحية نشرت التقرير، في بيان صحفى هذا الجيل القادم من قوة الإعصار سيحدث آثارًا مالية لا مفر منها ودمارًا لم يتم تسعيره بعد في السوق".

وأطلقت First Street Foundation أيضًا أداة جديدة عبر الإنترنت تتيح للمستخدمين معرفة مدى تعرض عقار معين لرياح الأعاصير الآن وعلى مدى العقود الثلاثة القادمة، كما إنه يضيف أداة ثالثه وهى عامل المخاطرة فى موقعه على الويب ، والذي يسمح بالفعل للمستخدمين بالبحث عن العناوين لإنشاء تقارير عن تعرضها للفيضانات والحرائق والحرارة الشديدة، وهى أداة مفيدة خاصة بالنظر إلى أن الكثير من خرائط الفيضانات قديمة ، وغالبًا لا يتم الكشف عن هذه الأنواع من المخاطر المتعلقة بالمناخ لأصحاب المنازل والمشترين المحتملين.

ويعتمد التقرير على الملاحظات التاريخية ونموذج الرياح الذي تمت مراجعته من قبل الأقران لتقييم المخاطر المستقبلية، وقام First Street بمحاكاة أكثر من 50000 مسار مختلف للعواصف لمعرفة سرعة الرياح واتجاهها المحتمل ، مع تعديل الطريقة التي قد تؤدي بها المناظر الطبيعية المحلية إلى تسريع أو إبطاء العواصف، ثم تقوم بتكبير الخصائص الفردية لتقييم مدى تعرضها لرياح الأعاصير.

وتواجه فلوريدا أكثر المخاطر ولكن ليس بالضرورة في الأماكن التي عادة ما تتحمل وطأة العواصف، وتقريبًا جميع الخسائر الإضافية من رياح الإعصار ستضرب البر الرئيسي للولايات المتحدة بعد 30 عامًا من الآن ، ومن المتوقع حدوث أضرار بنحو مليار دولار في فلوريدا.

وقد تؤدي العواصف القوية وتغيير مسارات الأعاصير إلى تعريض 4.1 مليون عقار هناك لإعصار من الفئة 5 في عام 2053 ، مقارنة بـ 2.5 مليون هذا العام.

وقد يمثل ذلك مشكلة كبيرة للمجتمعات الواقعة في الشمال والتي لم تضطر إلى التعامل مع العديد من العواصف الشديدة في الماضي مثل الأماكن الواقعة في الجنوب.

كما إن ولاية فلوريدا بالفعل أكثر عرضة للعواصف بسبب كيفية خروجها في المياه الدافئة ، إلى جانب الكثير من التنمية على طول سواحلها الشاسعة، ويميل الساحل الجنوبي الشرقي لفلوريدا ، حيث أصبحت ميامي نوعًا من الملصقات الصغيرة للمدن المعرضة لتغير المناخ إلى أن يتأثر بشكل خاص بالأعاصير التي تهطل على اليابسة، ولكن في المستقبل ، ومن المرجح أن تؤدي العواصف إلى هبوط اليابسة إلى الشمال بالقرب من مدن مثل جاكسونفيل.

وتستمد العواصف الاستوائية قوتها من الطاقة الحرارية على سطح البحر ، وتزداد سخونة المحيطات بسبب تغير المناخ ، لذلك فلا عجب أن الأعاصير أصبحت أكثر حدة إلى جانب العواصف التي تجعل الهبوط إلى الشمال أبعد مما كان عليه من قبل ، هناك أيضًا دليل على أن العواصف تحتفظ بمزيد من قوتها عند الوصول إلى اليابسة، لذا فهم يصلون إلى أماكن جديدة كانت بعيدة المنال في السابق.

وهذا يجعل الأمر أكثر أهمية هو إعطاء الناس تنبيهات حول أنواع المخاطر التي قد تكون في طريقهم في المستقبل، حتى العواصف الأقل شدة يمكن أن تدمر الأماكن التي لم تكن تتوقعها، والقليل من الاستعداد يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً نحو الحفاظ على سلامة الناس ومنازلهم.