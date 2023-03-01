شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا تحظر العديد من دول العالم تطبيق "تيك توك" من الأجهزة الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه TikTok تدقيقًا عالميًا، حيث نشأت مخاوف بشأن ملكيتها الصينية وإمكانية أن تستغلها بكين لجمع معلومات حول المستخدمين الغربيين أو نشر قصص مؤيدة للصين ومعلومات كاذبة، وتعد ByteDance ، شركة صينية نقلت مقرها إلى سنغافورة في عام 2020 ، تمتلك TikTok.

وبعد الولايات المتحدة، حظرت كندا الآن TikTok على الهواتف الفيدرالية الرسمية، ويخضع TikTok حاليًا لتدقيق متزايد من أوروبا وأمريكا بشأن المخاوف المتعلقة بالأمان وخصوصية البيانات، حيث توجد مخاوف من أن التطبيق قد يتم استخدامه لتعزيز وجهات النظر المؤيدة لبكين أو جمع المعلومات الشخصية لمستخدميه.

وأعلنت منى فورتيير، رئيسة مجلس الخزانة الكندية، أن الحكومة الفيدرالية ستحظر تثبيت تطبيق TikTok على الأجهزة الرسمية في المستقبل، ووفقًا لبيان Fortier قرر كبير مسئولى المعلومات في كندا أن التطبيق يمثل مستوى غير مقبول من المخاطر على الخصوصية والأمان.

وصرح Fortier أنه على الأجهزة المحمولة توفر طرق جمع بيانات TikTok وصولاً هامًا إلى محتويات الهاتف، وعلى الرغم من المخاطر الواضحة لاستخدام هذا التطبيق ، لا يوجد دليل على تعرض المعلومات الحكومية للخطر.

ووفقًا لرئيس الوزراء جاستن ترودو ، فإن قرار الحكومة بمنع الموظفين الفيدراليين من استخدام TikTok على هواتف عملهم قد يكون بمثابة إجراء أولى أو قد يؤدى إلى مزيد من الإجراءات. ويعتقد أن هذه الخطوة قد تدفع الكنديين، من الأفراد إلى الشركات إلى التفكير في أمان بياناتهم وربما اتخاذ خياراتهم الخاصة.

وكإجراء احترازي للأمن السيبراني أعلن الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي أنه حظر مؤقتًا تثبيت TikTok على هواتف الموظفين. هذا القرار مشابه للقرار الذي تم اتخاذه في الولايات المتحدة ، حيث حظرت أكثر من نصف الولايات والكونغرس تثبيت TikTok على الأجهزة الحكومية الرسمية.