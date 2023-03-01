شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين ChatGPT ومحركات البحث التقليدية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول إصدار الذكاء الاصطناعى ChatGPT المتاح للاختبار العام فهم الأسئلة التي يطرحها المستخدمون والاستجابة بإجابات متعمقة تشبه نصًا مكتوبًا بواسطة الإنسان بتنسيق محادثة، وتمامًا مثل بحث Google، يمكن الوصول إليه على سطح المكتب مجانًا، ولكنه يستجيب بطريقة مختلفة تمامًا، وهنا نرصد الفرق بينه وغيره من محركات البحث التقليدية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

يتعين على المستخدمين أولاً التحقق من أنهم ليسوا روبوتًا عن طريق إدخال الاسم ورقم الهاتف المحمول قبل أن يتعامل معهم الذكاء الاصطناعى ChatGPT.

يمكن لأي شخص بعد ذلك أن يسأله عن أي شيء، على الرغم من أن بعض الإجابات ستكون أكثر تفصيلاً من غيرها اعتمادًا على مقدار التدريب الذي تلقاه الذكاء الاصطناعي في هذا الموضوع.

يمكن لـ ChatGPT أن يجيب على العديد من الأسئلة في جزء من الثانية، ويمكن أن تجعلك الردود الشبيهة بالبشر على الأسئلة تشعر وكأن هناك شخصًا آخر يتحدث على الطرف الآخر.

يقول الخبراء إن أداة مثل ChatGPT يمكن استخدامها في تطبيقات العالم الحقيقي مثل التسويق الرقمي وإنشاء المحتوى عبر الإنترنت والإجابة على استفسارات خدمة العملاء أو حتى للمساعدة في تصحيح الأخطاء البرمجية.