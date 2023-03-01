شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف أصبح روبوت الدردشة ChatGPT ثورة فى عالم التكنولوجيا وتطور الذكاء الاصطناعى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وهنا نرصد أبرزها وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية...

- تضمن استخدام ChatGPT اجتياز الاختبارات، وإلقاء الخطب.

- كتابة رسائل الحب والاعتذار، وتقديم المشورة بشأن العلاقات.

- استخدمت بعض الشركات المنصة لإنشاء رسائل بريد إلكتروني وحملات مبيعات.

- يعتقد خبراء التسويق أنه يمكن توسيع استخدامه ، مما يساعد في الإجابة على أسئلة العملاء المتداولة وتوفير دعم العملاء على المستوى الأساسي.

- استخدم فى مجال الرعاية الصحية، حيث يمكن أن يساعد في الإجابة على أسئلة المرضى حول الأعراض وتقديم المشورة لهم حول كيفية الاستمرار، فيمكن للأداة أن توفر للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية بسيطة بسرعة ، بينما تحرر الأطباء للقيام بعمل أكثر جدية.

- عمل كـ "مؤلفًا مشاركًا" لأكثر من 200 كتاب على موقع أمازون.

- كتابة المقالات وإنشاء المشاريع.

- كتابة سيرة ذاتية جيدة للبحث عن عمل.