شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سبيس إكس" تطلق الدفعة الأولى من أقمار ستارلينك الجديدة "V2 mini" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل سبيس إكس أول جيل جديد من أقمار الإنترنت من Starlink ، وانطلق واحد وعشرون من الأقمار الصناعية الجديدة Starlink "V2 mini" التابعة لشركة SpaceX من فوق صاروخ فالكون 9 من محطة كيب كانافيرال الفضائية في فلوريدا، كان ذلك متأخرًا بحوالي خمس ساعات عما كان مخططًا له في الأصل، بسبب "مخاوف تتعلق بالطقس الفضائي"، وفقًا لتحديث موقع SpaceX Twitter.

وعادت المرحلة الأولى من فالكون 9 إلى الأرض كما هو مخطط لها بعد 8.5 دقيقة من الإقلاع ، حيث وصلت إلى هبوطها على متن طائرة سبيس إكس بدون طيار A Shortfall of Gravitas، التي كانت متمركزة في المحيط الأطلسي قبالة ساحل فلوريدا، وقال ممثلو سبيس إكس إن هذه كانت ثالث عملية إقلاع وهبوط لهذا المعزز بالذات.

استمرت المرحلة العليا من الصاروخ في شق طريقها إلى مدار أرضي منخفض، وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فسوف تنشر 21 قمراً صناعياً من Starlink بعد 64.5 دقيقة من الإقلاع، وفقاً لموقع space.

الأقمار الصناعية Starlink المصغرة 21 V2 عبارة عن مجموعة اختبار مصممة لتناسب العمود الفقري لـ SpaceX's Falcon 9، وسيتم إطلاق المركبة الفضائية Starlink V2 كاملة الحجم على دفعات على متن صاروخ Starship Mars الضخم من SpaceX، والذي لم يتم تشغيله بعد.

تعد Starlink V2s كاملة الحجم أكبر وأكثر قدرة من الأجيال السابقة من Starlink، وفقًا لمؤسس SpaceX والرئيس التنفيذي Elon Musk، حيث تزن كل مركبة فضاء V2 1.25 طن (1130 كيلوجرام) وستكون قادرة على إرسال الخدمة مباشرة إلى الهواتف المحمولة ؛ وأعلنت شركة SpaceX بالفعل عن نيتها للقيام بذلك في عام 2023 من خلال شراكة مع T-Mobile.

تعد V2 minis أصغر من المتغير بالحجم الكامل ولكنها لا تزال أكبر وأكثر قدرة من مركبة Starlink الأخرى التي أطلقتها SpaceX حتى الآن.

تحتوي السيارة الصغيرة V2 أيضًا على محركات دفع الأرجون هول ، والتي لم يتم استخدامها من قبل خارج الأرض. وقالت سبيس إكس في تغريدة أخرى يوم الأحد (تفتح في علامة تبويب جديدة):

أطلقت SpaceX الآن أكثر من 4000 قمر صناعي من Starlink لخدمة الإنترنت في جميع أنحاء العالم، وهناك المزيد من الأقمار الصناعية قادمة: تمتلك الشركة إذنًا تنظيميًا لإرسال ما يصل إلى 12000 مركبة Starlink وتقدمت بطلب للحصول على الموافقة لنشر ما يقرب من 30000 قمر صناعي على فوق ذلك.