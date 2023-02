شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تتخذ إجراءات إضافية لمكافحة الابتزاز الجنسى للأطفال بفيسبوك وانستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتخذ Meta إجراءات إضافية كجزء من وعدها الطويل الأمد بمكافحة الابتزاز الجنسى وغيره من أشكال "مواد الاعتداء الجنسى على الأطفال" (CSAM)، وفقا لتقرير engadget.

وكشفت الشركة عن الطرق الجديدة من خلال مبادرة Take It Down وقالت أن Facebook و Instagram من الأعضاء المؤسسين لمبادرة Take It Down وهى مبادرة من المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC) تساعد الشباب وأولياء أمورهم على إزالة الصور الحميمة المنشورة على الإنترنت، ويعتمد النظام على الصور المخزنة محليًا ، لكنه يحمي الخصوصية نظريًا.

وبدلاً من مشاركة الصور بأنفسهم ، يقوم المستخدمون المهتمون بزيارة Take It Down الذى يمنع الصور غير المرغوب فيها من الانتشار، وتحميل الجزء التي تم إنشاؤه وإذا اكتشف Facebook و Instagram وأعضاء البرنامج الآخرين هذه التجزئة في مكان آخر، فيمكنهم سحب المحتوى وحظره حتى لا يتكاثر.

وتلاحظ ميتا أن هذا ليس فقط لمن هم دون سن 18 عامًا، ويمكن للوالدين التصرف نيابة عن الطفل، ويمكن للبالغين مسح الصور التي تم التقاطها لهم عندما كانوا أصغر سناً، ويحذر NCMEC من أن الأنظمة الأساسية قد تتمتع "بقدرات محدودة" لإزالة المحتوى الموجود بالفعل على الإنترنت، ولكن لا يزال من الممكن أن يساعد ذلك في التخفيف أو التراجع عن الضرر الناجم عن المشاركة غير المرغوب فيها.

وأعلنت Meta عن خططها لمكافحة الابتزاز الجنسي في نوفمبر كجزء من حملة أوسع ضد البالغين "المشبوهين" الذين يرسلون رسائل إلى المراهقين، و المشروع عبارة عن متابعة لتقنية StopNCII التي طورتها الشركة لمكافحة الإباحية الانتقامية ، وتشارك في تنفيذ مماثل وهذا هو الأحدث في سلسلة من الجهود لحماية المراهقين على شبكات Meta الاجتماعية، وتحد الشركة بالفعل من المحتوى الحساس لمستخدمي Instagram من المراهقين وتقيد الإعلانات التي تستهدف الجماهير الشباب ، على سبيل المثال.

وتتعرض Meta لضغوط من المدعين العامين بالولاية والهيئات الحكومية الأخرى لإظهارها أنها تحمى المراهقين ، حيث تم توجيه اتهامات لها من المبلغين عن المخالفات ومنهم فرانسيس هوجن وقال، إن الشركة قللت من أهمية البحث في تأثيرات Instagram على الصحة العقلية، وقد ترفع منصة الإزالة الجديدة بعضًا من هذا الضغط على الرغم من أنها تمنح الناجين من سوء المعاملة مزيدًا من التحكم فى تواجدهم عبر الإنترنت.