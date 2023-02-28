شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أقدم نسخة لأجهزة Apple فى العالم تعرض للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبل ستبيع أكثر من 500 جهاز كمبيوتر وأداة ذكية من Apple بشكل فردي الشهر المقبل، بما في ذلك 1983 Lisa I و 1979 Apple II Plus كمبيوتر تم جمعها على مدى عقود من جانب السويسري الراحل رجل الأعمال هانزبيتر لوزي هذامانشر، وفقا لموقع The Verge

يتم بيع مجموعة "The Apples" في مزاد علني مباشر وعبر الإنترنت من جانب Julien’s Auctions في بيفرلي هيلز، فى معرض لعرض المنتجات من 27 مارس وحتى 30 مارس، وهذه المجموعة الكاملة من أكثر المجموعات شمولاً من أجهزة كمبيوتر Apple القديمة والأدوات التي تم إصدارها بين عامي 1977 و 2008 على وشك طرحها للبيع.

وسيكون "Hanspeter Luzi Vintage Apple Archive" متاحًا عبر مزاد في كاليفورنيا الشهر المقبل ويحتوي على أكثر من 500 من منتجات Apple الكلاسيكية تمتد على مدى نصف قرن تقريبًا، ومنها بعض العناصر النادرة بشكل ملحوظ مثل كمبيوتر Lisa I 1983، الذي يقدر بيعه بين 10000 دولار و 20000 دولار.

ويعد كمبيوتر Lisa I عنصرًا مرغوبًا للغاية لهواة جمع Apple؛ إنه واحد من أوائل أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تقدم واجهة مستخدم رسومية وكان مشهورًا بالتخبط التجاري الذي بيع منه ما يقرب من 10000 وحدة فقط، لم يتبق سوى عدد قليل جدًا من النماذج، على الرغم من أن Julien's Auctions لم يلاحظ ما إذا كانت هذه الوحدة بعينها لا تزال قيد التشغيل ام لا،وتعد المنتجات الأخرى ضمن المجموعة ميسورة التكلفة ، بما في ذلك جهاز كمبيوتر Apple Macintosh Plus لعام 1986 مزود بلوحة مفاتيح وماوس، وتقدر قيمته حاليًا بما يتراوح بين 300 دولار و 500 دولار وإصدار خاص لعام 2001 "Blue Dalmatian" من iMac G3 الشهير الآن مقابل 200 دولار - 300 دولار.

إلى جانب أجهزة الكمبيوتر، تحتوي المجموعة أيضًا على بعض أدوات Apple الأخرى المثيرة للاهتمام، مثل عصا التحكم ،والكاميرات وأجهزة الكمبيوتر اللوحية للرسومات ،من المتوقع أن تجلب كاميرا Apple QuickTake 100 لعام 1994 ما بين 200 دولار و 300 دولار ، والتي وصفتها Julien's Auctions بأنها "واحدة من أولى خطوط الكاميرات الرقمية الناجحة تجاريًا" قبل أن يتم إيقافها في عام 1997، كانت الكاميرا قادرة على الحصول على دقة قصوى تبلغ 640 × 480 بكسل ولون 24 بت، هناك أيضًا عصا تحكم Apple Joystick من 1983 إلى 1984 لأنظمة الكمبيوتر Apple IIE أو IIC متوفرة في عبوتها الأصلية و- مفضلتي الشخصية- قرص Summagraphics MacTablet الأصلي من 1979-1983، وهو أحد أقدم أجهزة الكمبيوتر اللوحية المتوفرة تجاريًا.

تم بيع بعض أدوات وتذكارات Apple القديمة مقابل مبالغ كبيرة في مزاد في الأسابيع الأخيرة، مع بيع iPhone الأصلي غير المفتوح، مقابل ما يقرب من 40،000 دولار في مزاد في أكتوبر من العام الماضي.

كما تم بيع هاتف iPhone آخر يبلغ من العمر 16 عامًا بأكثر من 63000 دولار، أي أكثر من 100 ضعف سعر إطلاقه لعام 2007 البالغ 599 دولارًا.